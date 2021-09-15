Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram после объявления о помолвке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: face to face/Global Look Press
На данный момент, аккаунт певицы заблокирован и отображает только одну единственную надпись: «Извините, эта страница недоступна». Но 39-летняя артистка уже объяснила происходящее в своем Twitter и попросила не волноваться. «Я просто взяла небольшой перерыв от соцсетей, чтобы отпраздновать помолвку. Скоро вернусь», — пообещала она.
Но в связи с тем, что помимо помолвки, в последнее время Спирс находится и в судебном процессе, пытаясь отстоять у суда освобождения от опекуна-отца, многие увидели в этом не только желание самой артистки. Адепты движения FreeBritney призывают ее записать видео.
Напомним, что пока Бритни Спирс находится официально под опекой отца, выходить замуж она не может, несмотря на то, что в отношениях она состоит уже пять лет. Но, если ее отец, заявивший недавно о добровольном отказе от опекунства, сдержит свое слово, певица и ее бойфренд обязательно отправятся под венец.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press