Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram после объявления о помолвке

Но в связи с тем, что помимо помолвки, в последнее время Спирс находится и в судебном процессе, пытаясь отстоять у суда освобождения от опекуна-отца, многие увидели в этом не только желание самой артистки. Адепты движения FreeBritney призывают ее записать видео.

Напомним, что пока Бритни Спирс находится официально под опекой отца, выходить замуж она не может, несмотря на то, что в отношениях она состоит уже пять лет. Но, если ее отец, заявивший недавно о добровольном отказе от опекунства, сдержит свое слово, певица и ее бойфренд обязательно отправятся под венец.