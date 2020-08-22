Бритни Спирс проиграла суд: остается под надзором отца

На очередном заседании в суде присутствовали родители исполнительницы и адвокаты. Оно прошло в закрытом режиме. Сторона звезды 90-х просила передать опеку над Бритни ее помощнице — Джоди Монтгомери. Кроме того, адвокаты требуют запретить отцу Спирс распоряжаться финансами певицы. Несмотря на все доводы юристов, суд оставил условия опеки без изменений: Джеймс Спирс останется опекуном Бритни до февраля 2021 года. Адвокаты готовятся обжаловать такое решение.

Отец певицы получил полную опеку над дочерью 12 лет назад, после того, как у Бритни Спирс на почве проблем в личной жизни и семье случился нервный срыв. Без согласия папы поп-звезда не может распоряжаться собственными деньгами, а также принимать некоторые решения. За опекунство над дочерью родной отец получает из доходов певицы по 130 тысяч долларов ежегодно. У Бритни есть двое сыновей, которые родились у исполнительницы в браке с танцором Кевином Федерлайном. Спирс была лишена права опеки над ними из-за своего психического состояния, но это не мешает ей иногда видеться с детьми.