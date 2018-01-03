36-летняя Бритни Спирс часто радует поклонников снимками своих уже таких взрослых сыновей Шона и Джейдена. На днях певица поделилась с фолловерами новыми яркими фото.

Бритни Спирс впервые стала мамой 12 лет назад, а через год после появления на свет первенца Шона звезда родила второго сына Джейдена. Сегодня мальчики уже совсем выросли — старший почти догнал маму в росте!

Этот факт Бритни продемонстрировала на новых пляжных фото с сыновьями, которые опубликовала в своем Instagram. «Наслаждаюсь теплой погодой с моими мальчиками», — подписала она снимки. Возможно, автором кадров стал бойфренд Спирс Сэм Асгари, в котором Шон и Джейден давно души не чают.