Бритни Спирс пойдет к алтарю в платье от Донателлы Версаче

Еще с момента помолвки Бритни Спирс и ее жениха Сэма Асгари ходили слухи, что певица поручит одно из самых важных и ответственных дел именно ателье Версаче. Бритни держит в секрете информацию, каким именно будет платье. Но так как певица планирует классическую свадебную церемонию в лучших американских традициях, можно предположить, что платье будет роскошное, но не слишком экстравагантное.

«Бритни очень хочет традиционную романтическую свадьбу. Она хочет, чтобы вся их семья и близкие были там, и ее не волнуют расходы, потому что это было ее мечтой всю ее жизнь», — сообщает источник HollywoodLife.

Спирс является настоящей поклонницей творений дизайнера. Множество раз певица выходила на красные дорожки именно в нарядах Versace.

Для исполнительницы брак с ее возлюбленным станет третьим по счету. Первым мужем певицы стал ее друг Джейсон Аллен Александр, официальные отношения с которым продлились всего 55 часов и были аннулированы по наставлению менеджеров и семьи Спирс. Вторым супругом и большой любовью для Бритни стал отец ее двоих сыновей, танцор Кевин Федерлайн. Влюбленные были женаты с 2004 по 2007 год. После болезненного развода Бритни долгие годы не могла прийти в себя. С тех пор, и на протяжении 13 лет, певица находилась под опекунством своего отца, который запрещал ей вести активную личную и социальную жизнь. В 2021 году по решению суда и благодаря поддержке поклонников, отец Бритни был лишен статуса опекуна.

Около шести лет назад в жизни Спирс появился Сэм Асгари, с которым она давно мечтает создать семью и родить еще детей.

Фото: Picture-alliance; Global Look Press