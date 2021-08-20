Бритни Спирс снова в центре скандала: ее обвиняют в драке с домработницей
Бритни Спирс снова оказалась в центре скандала, но на этот раз – не как жертва. Певицу обвинили в нападении на свою домработницу. Об этом пишет USA Today со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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Фото: face to face/Instagram
Отмечается, что женщина забрала собаку звезды, чтобы отвести ее к ветеринару. А вернувшись от врача, передала Бритни слова специалиста – у питомца что-то со здоровьем, за ним неправильно ухаживают.
По информации издания, на это девушка отреагировала чересчур бурно – выхватила у женщины телефон и ударила ее.
Действия звезды охарактеризовали, как мелкое хулиганство. Адвокаты Бритни Спирс, комментируя историю, не подтвердили, что она допустила рукоприкладство.
Ранее стало известно, что Джеймс Спирс из-за общественного резонанса отказался от опеки над дочерью. Под полным контролем отца певица находилась с 2008 года после того, как попала в психиатрическую больницу из-за злоупотребления алкоголем. Недавно звезда вышла на связь и заявила, что отец в качестве опекуна нарушал ее права и свободу.
Фото: Global Look press
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