Бритни Спирс снова в центре скандала: ее обвиняют в драке с домработницей

Отмечается, что женщина забрала собаку звезды, чтобы отвести ее к ветеринару. А вернувшись от врача, передала Бритни слова специалиста – у питомца что-то со здоровьем, за ним неправильно ухаживают.

По информации издания, на это девушка отреагировала чересчур бурно – выхватила у женщины телефон и ударила ее.