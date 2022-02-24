Бритни Спирс обвинила своих менеджеров в покушении на убийство

Еще с нулевых Бритни Спирс стала кумиром для миллионов людей со всего мира. Популярность пришла к поп-диве в юном возрасте, что повлияло на ее жизнь не только в положительно, но и отрицательном ключе. Проблемы с родителями, предательства со стороны близких людей, распущенность и зависимость – то, что до сих пор влияет на жизнь звезды. Совсем недавно Бритни удалось избавиться от многолетней опеки родного отца Джейми Спирса. За ее свободу боролись поклонники по всему миру, и эта новость не могла их не обрадовать. Однако счастье от обретенной свободы артистки ее аудитория чувствовала недолго.

Несколько часов назад Бритни выложила в Instagram пост, в котором обвинила своих менеджеров в покушении на убийство. «Я думаю, они пытались меня убить… Я по сей день верю: это именно то, что они пытались сделать… но со мной ничего не случилось, я не умерла! Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной! Я пережила все это, и я все это помню!» — заявила звезда.