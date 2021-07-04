Бритни Спирс обращалась в службу спасения в ночь перед судом

По закону штата Калифорния, отчеты о звонках находятся в свободном доступе, но в ситуации с певицей полиция закрыла записи звонков Бритни, из-за продолжающегося дела.

Во время самого слушания, как сообщает источник, команда Спирс начала активно переписываться и решать, что делать, если Бритни «заговорит». «Они беспокоились, что Спирс может сказать на следующий день, и они обсудили, как подготовиться в случае, если она выйдет из-под контроля», – отмечает издание.

Певица изъявляет желание отказаться от опеки и вернуть себе нормальную жизнь. Спирс хочет выйти замуж за своего бойфренда Сэма Асгари и родить третьего ребенка, но ей не дают этого сделать. У певицы стоит внутриматочная спираль, которую, по ее словам, ей не позволяют убрать.

«Я просто хочу вернуть себе жизнь. Опекунству следует положить конец. Я искренне верю, что такое опекунство оскорбительно», – говорила звезда.

На данный момент суд отклонил прошение Бритни, но окончательное решение будет принято после ходатайства певицы о прекращении опекунства.