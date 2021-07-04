Бритни Спирс обращалась в службу спасения в ночь перед судом
По сообщениям The New Yorker 23 июня звезда обратилась к судье Лос-Анджелеса с просьбой лишить ее отца права распоряжаться ее личной жизнью и финансами.
Спирс ссылалась на унизительное отношение: ее заставляли выступать на сцене посредством угроз, принимать сильнодействующие психотропные препараты, запрещали выходить замуж и рожать детей. С 2008 года певица считает себя заложником ситуации.
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Фото: Global Look Press
Оказалось, накануне ночью перед своим заявлением, Бритни обращалась в службу спасения.
По закону штата Калифорния, отчеты о звонках находятся в свободном доступе, но в ситуации с певицей полиция закрыла записи звонков Бритни, из-за продолжающегося дела.
Во время самого слушания, как сообщает источник, команда Спирс начала активно переписываться и решать, что делать, если Бритни «заговорит». «Они беспокоились, что Спирс может сказать на следующий день, и они обсудили, как подготовиться в случае, если она выйдет из-под контроля», – отмечает издание.
Певица изъявляет желание отказаться от опеки и вернуть себе нормальную жизнь. Спирс хочет выйти замуж за своего бойфренда Сэма Асгари и родить третьего ребенка, но ей не дают этого сделать. У певицы стоит внутриматочная спираль, которую, по ее словам, ей не позволяют убрать.
«Я просто хочу вернуть себе жизнь. Опекунству следует положить конец. Я искренне верю, что такое опекунство оскорбительно», – говорила звезда.
На данный момент суд отклонил прошение Бритни, но окончательное решение будет принято после ходатайства певицы о прекращении опекунства.
Фото: Global Look Press
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