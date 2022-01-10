Особняк на севере Лондона и не только: стало известно, какими активами владеет младшая дочь Назарбаева

Самолет Bombardier Challenger стоил Назарбаевой 18 миллионов фунтов. Об этом пишут британские СМИ — в частности, The Daily Mail. Общее состояние Алии издание оценивает в 220 миллионов фунтов (на момент этих покупок в 2006 году). Сама Назарбаева не комментирует эти сообщения. Последний раз она публиковала в своем Instagram-аккаунте поздравления с Новым годом, назвав прошедший 2021-й «сложным и неоднозначным». «Испытания сделали нас сильными и научили ценить главное — здоровье и жизнь. Увы, есть невосполнимые потери, пусть они сделают нас мудрее. Но есть то, ради чего стоит жить и созидать. Это наши дети и их будущее», — написала Алия. Она пожелала всем здоровья, благополучия семьям и «радости от каждого прожитого дня». «Будьте счастливы и берегите ваших близких!» — заключила Алия Назарбаева.