Британские принцы Гарри и Уильям помирились в память о матери Диане

Платье сшито из шелковой тафты. Оно имеет пышные рукава, банты, кружевные воланы и шлейф длиной 7,6 метра. Наряд принцессы украшен пайетками. Он станет главным достояние предстоящей выставки, которая откроется 3 июня и будет работать до января 2022 года. В 2020 году наряд, созданный дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эмануэль, оценили в 151 тысячу фунтов стерлингов (210 тысяч долларов).

Как считают эксперты, именно мать может стать человеком, который вновь помирит 38-летнего Уильяма и 36-летнего Гарри. Ожидается, что Гарри 1 июля вновь прилетит из США в Великобританию. Он примет участие в церемонии открытия скульптуры принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце.

Напомним, отношения двух братьев окончательно разладились после интервью Гарри и его супруги Меган Маркл, где они обвинили королевскую семью в давлении и расизме.