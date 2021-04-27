Британские принцы Гарри и Уильям помирились в память о матери Диане
Фото: picture-alliance.com
Герцоги Кембриджский и Сассекский могли оставить обиды позади, чтобы отдать дань уважения погибшей матери. Они согласились на то, чтобы свадебное платье Дианы было выставлено на всеобщее обозрение впервые за 25 лет. Экспонат можно будет увидеть на выставке Historic Royal Palaces в Кенсингтонском дворце.
Фото: picture-alliance.com
Платье сшито из шелковой тафты. Оно имеет пышные рукава, банты, кружевные воланы и шлейф длиной 7,6 метра. Наряд принцессы украшен пайетками. Он станет главным достояние предстоящей выставки, которая откроется 3 июня и будет работать до января 2022 года. В 2020 году наряд, созданный дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эмануэль, оценили в 151 тысячу фунтов стерлингов (210 тысяч долларов).
Как считают эксперты, именно мать может стать человеком, который вновь помирит 38-летнего Уильяма и 36-летнего Гарри. Ожидается, что Гарри 1 июля вновь прилетит из США в Великобританию. Он примет участие в церемонии открытия скульптуры принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце.
Напомним, отношения двух братьев окончательно разладились после интервью Гарри и его супруги Меган Маркл, где они обвинили королевскую семью в давлении и расизме.
Фото: picture-alliance.com
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