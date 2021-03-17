Бриллиантовые улыбки: Крид, Киркоров и другие звезды с драгоценностями на зубах

В мире, где попробовано уже все, выделиться становится все сложнее. Ольга Бузова удивила своих поклонников, заявив, что установила бриллиант на зуб.

Ощущения, по словам Ольги, не самые приятные:

«Мы проделали большой путь. Помните, как я мучилась, когда узнала, что мне нужно удалять зуб и корень? И теперь мы наконец-то все доделали. Даже вернули мой стразик, мой бриллиантик на место, и зуб поставили, и сделали ночные капы. Это был сложный путь, было и страшно, и больно. Но главное, что мы сделали все красиво. Следите за зубками!», — пишет Ольга в своем блоге.

Идею, к слову, не назовешь новой. Золотыми украшениями на зубах эпатировала общественностью еще Мадонна в 2013 году, а вслед за ней Кэти Перри блеснула на премии MTV инкрустированными бриллиантами решетками на зубах. Идея понравилась звездам — всевозможные зубные украшения попробовали Рианна, Рита Ора и модель Кара Делевинь.

Звезды отечественного шоу-бизнеса от западных знаменитостей не отстают. Егор Крид еще пару лет назад попробовал произвести впечатление на поклонников, установив на зубы бриллиантовые накладки. Удивить своих фанатов ему удалось, но не совсем так, как планировалось — поклонники заявили, что музыкант не знает, чем себя занять, и посоветовали ему вместо странных украшений заняться благотворительностью.

Бриллиантовые украшения на зубах попробовал и Филипп Киркоров — грилзы он установил для совместного клипа с Давидом Манукяном. Обошлась эта красота в целых 5 миллионов рублей. Украшения делали на заказ в одной из клиник

«Я понимал, что образ должен быть максимально стильным и эпатажным. Не просто Филипп Киркоров в камнях, а артист, у которого со вкусом все хорошо и который впереди всех», — объяснил Киркоров. Поклонники с ним во мнениях не сошлись и назвали это безвкусицей.

Тина Канделаки тоже решила блеснуть зубами и украсила передний зуб бриллиантом в 0,98 карат. Сверкающая улыбка обошлась телеведущей в 30 тысяч долларов.