Бриллиантов на 12 млн: Бузова показала роскошные подарки в честь дня рождения

Ольга вместе с друзьями с размахом отметила день рождения. Компания повеселилась в фешенебельном ресторане, а после гости отправились в известный банный комплекс, где ведущая ныряла в прорубь и наслаждалась массажем от банщика.

Но самой главной радостью для артистки стало внимание поклонников и множество подарков, которые ждали ее в номере. Бузова получила огромное количество цветов, они занимали практически всю комнату. «У меня в номере настоящая оранжерея. Спасибо еще раз всем за поздравления! Я вас люблю», — написала ведущая.

Ольга показала в своем Instagram дорогие подарки от близких: брендовые сумки, одежда и, конечно, украшения.

Самым приятным презентом для Бузовой стал ювелирный комплект от ее менеджера Антона Богославского. Пиарщик звезды преподнес ей кольцо, серьги и колье от известного ювелирного дома Bulgari.