Бриллиантов на 12 млн: Бузова показала роскошные подарки в честь дня рождения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @buzova86/Instagram
Ольга вместе с друзьями с размахом отметила день рождения. Компания повеселилась в фешенебельном ресторане, а после гости отправились в известный банный комплекс, где ведущая ныряла в прорубь и наслаждалась массажем от банщика.
Но самой главной радостью для артистки стало внимание поклонников и множество подарков, которые ждали ее в номере. Бузова получила огромное количество цветов, они занимали практически всю комнату. «У меня в номере настоящая оранжерея. Спасибо еще раз всем за поздравления! Я вас люблю», — написала ведущая.
Ольга показала в своем Instagram дорогие подарки от близких: брендовые сумки, одежда и, конечно, украшения.
Самым приятным презентом для Бузовой стал ювелирный комплект от ее менеджера Антона Богославского. Пиарщик звезды преподнес ей кольцо, серьги и колье от известного ювелирного дома Bulgari.
Ольга отметила, что у нее уже есть браслет этой марки, но Антон дополнил его, чтобы получился полный комплект.
Самым дорогим оказалось колье, на сайте бренда его стоимость достигает 5,8 миллиона рублей.
«Сейчас я немножко похвастаюсь. Вы, наверно, видели, что мне вчера подарил Антон. А теперь, внимание. Я потеряла дар речи: это колье просто красота!» — восторгается Ольга.
Если сложить стоимость всех изделий, которыми теперь владеет артистка, то получится сумма более 12 миллионов рублей.
Фото: Instagram