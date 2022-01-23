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Бриллиантов на 12 млн: Бузова показала роскошные подарки в честь дня рождения

20 января телеведущая и певица Ольга Бузова отметила 36-летие в кругу близких друзей. Шикарный праздник прошел в одном из ресторанов в Красной Поляне, куда именинница и гости прибыли на частном самолете.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: @buzova86/Instagram

Ольга вместе с друзьями с размахом отметила день рождения. Компания повеселилась в фешенебельном ресторане, а после гости отправились в известный банный комплекс, где ведущая ныряла в прорубь и наслаждалась массажем от банщика.

Но самой главной радостью для артистки стало внимание поклонников и множество подарков, которые ждали ее в номере. Бузова получила огромное количество цветов, они занимали практически всю комнату. «У меня в номере настоящая оранжерея. Спасибо еще раз всем за поздравления! Я вас люблю», — написала ведущая.

Ольга показала в своем Instagram дорогие подарки от близких: брендовые сумки, одежда и, конечно, украшения.

Самым приятным презентом для Бузовой стал ювелирный комплект от ее менеджера Антона Богославского. Пиарщик звезды преподнес ей кольцо, серьги и колье от известного ювелирного дома Bulgari.

Ольга Бузова принимает подарок от менеджера

Ольга отметила, что у нее уже есть браслет этой марки, но Антон дополнил его, чтобы получился полный комплект.

Самым дорогим оказалось колье, на сайте бренда его стоимость достигает 5,8 миллиона рублей.

Ольга Бузова показывает роскошное колье

«Сейчас я немножко похвастаюсь. Вы, наверно, видели, что мне вчера подарил Антон. А теперь, внимание. Я потеряла дар речи: это колье просто красота!» — восторгается Ольга.

Если сложить стоимость всех изделий, которыми теперь владеет артистка, то получится сумма более 12 миллионов рублей.

Фото: Instagram

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