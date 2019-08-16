Бриджи оверсайз и белый топ: 37-летняя Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой

37-летняя певица Вера Брежнева вновь радует любимых поклонников новыми фотографиями. Несмотря на то, что певица активно ведет социальные сети и часто публикует в Инстаграме моменты из жизни, такие красивые кадры с естественной Верой — на вес золота.
Брежнева в бриджах оверсайз и белом топе счастливо позирует на фоне уличных стен, лучезарно улыбаясь сначала небу, а потом камере. Конечно, все подписчики обратили внимание на стройную фигуру певицы, которую благодаря одежде легко рассмотреть. Идеальный пресс и тонкая талия не скрыты слоями платьев и кофт, и поклонники незамедлительно поделились своими восторженными отзывами в комментариях под фото:
«О Боже, вот эта фигура», «Красотка», «Королева!», «Верочка ты супер!», «Вера- вы идеальны. Для меня точно», «До чего позитивная женщина!», «Верочка, вам что не одень, а все прекрасно!», «Как всегда прекрасна» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Тем временем сама же Вера Брежнева опубликовала фотографии не только ради того, чтобы порадовать свою аудиторию, но и потому что хотела поделиться своими мыслями. С недавнего времени певица проводит еженедельный #осознанныйчетверг, в который размышляет о жизни без пластика и адекватном потреблении окружающих нас ресурсов. Она считает, что раз от поступков зависит будущее, то необходимо действовать правильно. Брежнева призывает присоединиться к ней в экономии природных ресурсов, которые очищают планету и спасают млекопитающих.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram