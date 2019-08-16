passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бриджи оверсайз и белый топ: 37-летняя Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Вера Брежнева

Фото: Instagram
Поклонники восхитились тонкой талией и прессом певицы.

37-летняя певица Вера Брежнева вновь радует любимых поклонников новыми фотографиями. Несмотря на то, что певица активно ведет социальные сети и часто публикует в Инстаграме моменты из жизни, такие красивые кадры с естественной Верой — на вес золота.

Брежнева в бриджах оверсайз и белом топе счастливо позирует на фоне уличных стен, лучезарно улыбаясь сначала небу, а потом камере. Конечно, все подписчики обратили внимание на стройную фигуру певицы, которую благодаря одежде легко рассмотреть. Идеальный пресс и тонкая талия не скрыты слоями платьев и кофт, и поклонники незамедлительно поделились своими восторженными отзывами в комментариях под фото:

«О Боже, вот эта фигура», «Красотка», «Королева!», «Верочка ты супер!», «Вера- вы идеальны. Для меня точно», «До чего позитивная женщина!», «Верочка, вам что не одень, а все прекрасно!», «Как всегда прекрасна» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Тем временем сама же Вера Брежнева опубликовала фотографии не только ради того, чтобы порадовать свою аудиторию, но и потому что хотела поделиться своими мыслями. С недавнего времени певица проводит еженедельный #осознанныйчетверг, в который размышляет о жизни без пластика и адекватном потреблении окружающих нас ресурсов. Она считает, что раз от поступков зависит будущее, то необходимо действовать правильно. Брежнева призывает присоединиться к ней в экономии природных ресурсов, которые очищают планету и спасают млекопитающих.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram