Бриджи оверсайз и белый топ: 37-летняя Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой

Брежнева в бриджах оверсайз и белом топе счастливо позирует на фоне уличных стен, лучезарно улыбаясь сначала небу, а потом камере. Конечно, все подписчики обратили внимание на стройную фигуру певицы, которую благодаря одежде легко рассмотреть. Идеальный пресс и тонкая талия не скрыты слоями платьев и кофт, и поклонники незамедлительно поделились своими восторженными отзывами в комментариях под фото:

«О Боже, вот эта фигура», «Красотка», «Королева!», «Верочка ты супер!», «Вера- вы идеальны. Для меня точно», «До чего позитивная женщина!», «Верочка, вам что не одень, а все прекрасно!», «Как всегда прекрасна» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).