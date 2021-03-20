Брежневу задержали в Испании во время съемок travel-шоу с Сердючкой
Фото: @veravera / Instagram
Для «Вечернего Урганта» Вера выбрала жакет с цветочным принтом и кеды. Певица призналась Урганту, что отказалась от каблуков из-за «возраста» и теперь предпочитает плоскую подошву. Вера кардинально сменила имидж и очень рада наконец показывать себя настоящую. В эфире программы звезда рассказала о новых проектах. Одним из них стало участие в новом сезоне travel-шоу «Орел и решка» вместе с Верой Сердючкой. Ведущие будут путешествовали по Испании. Однако по прибытие в страну у звезды возникли проблемы.
Веру Брежневу удерживали в полиции более трех часов, и в итоге разрешили въезд только на три съемочных дня. Как призналась певица, она не знает, с чем связано такое решение правоохранительных органов. Даже такие обстоятельства не смутили Веру — звезда отлично провела время и была рада хотя бы на время стать частью команды шоу.
Скоро у певицы состоится сольный концерт. Она попросила не дарить ей цветы, потому что боится заражения коронавирусом: «Сейчас карантин, и контакты ограничены. И так как я болела давно, есть опасность. Люди дарят букеты так, а не бросают в тебя букетом с восьмого ряда. Я долго думала, чем заменить эту возможность подарить любовь и передать нежность». Она попросила вместо цветов писать ей письма, которые она реально прочитает.
Фото: @veravera / Instagram
Вера Брежнева прославилась благодаря группе «ВИА ГРА». Исполнительница была одной из самых заметных и популярных участниц коллектива. После того, как покинула проект, певица начала сольную карьеру. У Веры две дочери. Первая — Соня — родилась от политика Виталия Войченко. Эти отношения не были зарегистрированы. После расставания с возлюбленным Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. У них родилась дочь Сара, но в 2012 году брак распался.
Третьим мужем певицы стал композитор и продюсер Константин Меладзе, с которым Веру связывали не только долгие профессиональные отношения. Бывшая супруга композитора Яна рассказала журналистам, что знала о романе ее мужа с Брежневой на протяжении 10 лет. Когда эти отношения стали очевидны всем окружающим, Яна подала на развод — и Константин покинул семью.
Фото: @veravera / Instagram
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