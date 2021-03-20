Брежневу задержали в Испании во время съемок travel-шоу с Сердючкой

Веру Брежневу удерживали в полиции более трех часов, и в итоге разрешили въезд только на три съемочных дня. Как призналась певица, она не знает, с чем связано такое решение правоохранительных органов. Даже такие обстоятельства не смутили Веру — звезда отлично провела время и была рада хотя бы на время стать частью команды шоу.

Скоро у певицы состоится сольный концерт. Она попросила не дарить ей цветы, потому что боится заражения коронавирусом: «Сейчас карантин, и контакты ограничены. И так как я болела давно, есть опасность. Люди дарят букеты так, а не бросают в тебя букетом с восьмого ряда. Я долго думала, чем заменить эту возможность подарить любовь и передать нежность». Она попросила вместо цветов писать ей письма, которые она реально прочитает.