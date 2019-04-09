Брежнева в образе дикой пантеры, скромная Зара и другие звезды на Vogue Fashion's Night Out 2019

Официальным амбассадором 11-й модной ночи Vogue Fashion's Night Out стала Вера Брежнева. Вместе с главным редактором Vogue Машей Федоровой певица прошлась по самым интересным местам универмагов и представила модные и бьюти-новинки, а также сюрпризы, подготовленные брендами для мероприятия. В «Цветном» Брежнева появилась в черном комбинезоне с эффектным топом и золотых лодочках, а в ЦУМе уже была в облегающем черном костюме и кожаных ботфортах.
Фото: Светлана Наконечная / Psssion.ru
В числе гостей мероприятия на этот раз были Зара, Юлианна Караулова, Валерия, Яна Рудковская, Инна и Стефания Маликовы, Дарья Повереннова, Лукерья Ильяшенко и многие другие знаменитости и светские девушки, которых интересует мода.
Фото: Светлана Наконечная / Psssion.ru
Больше знаменитостей на Vogue Fashion's Night Out 2019 — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Светлана Наконечная / Psssion.ru
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