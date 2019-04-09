Брежнева в образе дикой пантеры, скромная Зара и другие звезды на Vogue Fashion's Night Out 2019

Официальным амбассадором 11-й модной ночи Vogue Fashion's Night Out стала Вера Брежнева. Вместе с главным редактором Vogue Машей Федоровой певица прошлась по самым интересным местам универмагов и представила модные и бьюти-новинки, а также сюрпризы, подготовленные брендами для мероприятия. В «Цветном» Брежнева появилась в черном комбинезоне с эффектным топом и золотых лодочках, а в ЦУМе уже была в облегающем черном костюме и кожаных ботфортах.