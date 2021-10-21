Брежнева и Меладзе приобрели очередную квартиру за границей стоимостью 63 млн рублей
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Фото: @meladzemusic/Instagram
Новая квартира, которую Константин Меладзе приобрел для своей семьи, находится в элитном районе Киева и имеет площадь 206 квадратных метров. Помимо этого, у продюсера имеется еще одна трехкомнатная квартира премиум-класса и загородный дом в пригороде Киева.
У Веры Брежневой в собственности роскошная пятикомнатная квартира в дореволюционном доме, пентхаус в 80 квадратных метров и два коммерческих помещения в центре Киева, сообщает Viva.ua. Помимо этого, артистка приобрела особняк в Подмосковье стоимостью около полутора миллиона долларов.
Константин Меладзе и Вера Брежнева живут на три страны: Россию, Украину и Италию. В каждой из них у супругов имеется собственное жилье.
В Италии звездная пара останавливается в своем доме в Тоскане. Он является самым любимым местом отдыха артистов.
Фото и видео: Instagram