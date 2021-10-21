Брежнева и Меладзе приобрели очередную квартиру за границей стоимостью 63 млн рублей

У Веры Брежневой в собственности роскошная пятикомнатная квартира в дореволюционном доме, пентхаус в 80 квадратных метров и два коммерческих помещения в центре Киева, сообщает Viva.ua. Помимо этого, артистка приобрела особняк в Подмосковье стоимостью около полутора миллиона долларов.

Константин Меладзе и Вера Брежнева живут на три страны: Россию, Украину и Италию. В каждой из них у супругов имеется собственное жилье.

В Италии звездная пара останавливается в своем доме в Тоскане. Он является самым любимым местом отдыха артистов.