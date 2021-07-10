Брэд Питт уверен – Анджелина Джоли не хочет признавать его победу в опеке над детьми

46-летняя Анджелина Джоли и 57-летний Брэд Питт без сомнения считались одной из самых ярких и красивых пар Голливуда. Однако, в 2019 году супруги неожиданно для всех объявили о разводе.

В союзе, который продлился около 14 лет актеры успели обзавестись тремя биологическими и двумя приемными детьми. На момент встречи с Питтом у Джоли имелся еще один приемный сын Мэддокс.

В мае состоялся суд, на котором принималось решение о дальнейшей опеке над несовершеннолетними детьми.