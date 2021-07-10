Брэд Питт уверен – Анджелина Джоли не хочет признавать его победу в опеке над детьми
46-летняя Анджелина Джоли и 57-летний Брэд Питт без сомнения считались одной из самых ярких и красивых пар Голливуда. Однако, в 2019 году супруги неожиданно для всех объявили о разводе.
В союзе, который продлился около 14 лет актеры успели обзавестись тремя биологическими и двумя приемными детьми. На момент встречи с Питтом у Джоли имелся еще один приемный сын Мэддокс.
В мае состоялся суд, на котором принималось решение о дальнейшей опеке над несовершеннолетними детьми.
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Фото: Global Look Press
Брэд выиграл дело, судья принял решение в пользу актера. Однако Анджелина Джоли была категорически не согласна с победой бывшего мужа и подала на него новый иск.
Звезда «Лары Крофт» уверена, что адвокат Питта имел особые отношения с судьей, и поэтому дело завершилось не в ее пользу. Актриса попросила передать иск другому судье.
Джоли уверена, что ее доказательства об угрозе жизни и здоровью детей не были рассмотрены и ее проигрыш несправедлив.
Адвокат актера считает, что Анджелина просто «тянет время» и ждет, когда дети станут совершеннолетними. Питт расстроен бесконечными судебными разбирательствами и считает ее тактику несправедливой по отношению к нему и их наследникам.
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