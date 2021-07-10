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Брэд Питт уверен – Анджелина Джоли не хочет признавать его победу в опеке над детьми

Актеры не могут договориться о совместном воспитании детей после развода.
Брэд Питт и Анджелина Джоли

46-летняя Анджелина Джоли и 57-летний Брэд Питт без сомнения считались одной из самых ярких и красивых пар Голливуда. Однако, в 2019 году супруги неожиданно для всех объявили о разводе.

В союзе, который продлился около 14 лет актеры успели обзавестись тремя биологическими и двумя приемными детьми. На момент встречи с Питтом у Джоли имелся еще один приемный сын Мэддокс.

В мае состоялся суд, на котором принималось решение о дальнейшей опеке над несовершеннолетними детьми.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Фото: Global Look Press

Брэд выиграл дело, судья принял решение в пользу актера. Однако Анджелина Джоли была категорически не согласна с победой бывшего мужа и подала на него новый иск.

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Как выросли их дети

Звезда «Лары Крофт» уверена, что адвокат Питта имел особые отношения с судьей, и поэтому дело завершилось не в ее пользу. Актриса попросила передать иск другому судье.

Джоли уверена, что ее доказательства об угрозе жизни и здоровью детей не были рассмотрены и ее проигрыш несправедлив.

Адвокат актера считает, что Анджелина просто «тянет время» и ждет, когда дети станут совершеннолетними. Питт расстроен бесконечными судебными разбирательствами и считает ее тактику несправедливой по отношению к нему и их наследникам.

Фото и видео:

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