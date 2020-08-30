Брэд Питт покинул отель во Франции без новой пассии после слухов о ее замужестве

Сегодня журналисты и папарацци стали свидетелем странной сцены. Брэд Питт покинул отель во Франции без своей новой подруги. Всего несколько дней назад пара остановилась здесь, чтобы вместе провести отдых. В руках у актера была замечена большая дорожная сумка. Журналистам остается только гадать, что стало причиной такого стремительного отъезда звезды Голливуда.

Информация о том, что Брэд Питт встречается с немецкой моделью Николь Потуральски появилась 27 августа. Карьера девушки началась в 13 лет, когда ее во время отдыха в Диснейленде заметил модельный агент. Сегодня Николь сотрудничает сразу с тремя крупными агентствами.