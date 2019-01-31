Брэд Питт и Анджелина Джоли впервые за два года были замечены вместе

В сентябре 2016 года Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались после 11 лет отношений. Вплоть до конца прошлого года бывшие супруги боролись за право опеки над их шестью детьми, их интересы в суде представляли адвокаты, а звезды всячески избегали встреч. Теперь, когда соглашение подписано и делить больше нечего, Джоли и Питт снова встретились.

Анджелина Джоли была замечена в офисе Брэда Питта. Видевшие пару граждане сообщили, что они сидели друг напротив друга и что-то обсуждали, причем мужчина был спокоен, а женщина что-то ему доказывала.

Возможно, тема разговора как-то касалась общих детей — биологических Шайло, Нокса и Вивьен и приемных Мэддокса, Пакса и Захары.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото: Andrew Parsons/Sonia Moskowitz/Kento Nara/imago stock&people/globallookpress