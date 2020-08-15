Бред Питт и Анджелина Джоли снова собираются судиться: иски уже поданы

Анджелина считает, что он имеет деловые и личные связи с адвокатом Питта, а это может повлиять на исход бракоразводного процесса. Бред настаивает, что Джолли просто хочет затянуть разбирательство. Экс-влюбленные уже подали встречные иски. Адвокаты звезд также обменялись «любезностями». Сторона Питта указала, что Анджелина ранее полностью поддерживала выбор данного судьи для процесса, а теперь тянет время, заставляя страдать своих детей, поскольку вопрос опеки над ними до сих пор не решен. Юристы Джоли же уверены, что экс-супруг просто хочет получить для себя особое положение в данном деле и любыми способами пытается склонить суд на свою сторону.

Бред Питт и Анджелина Джоли стали встречаться после совместных съемок в фильме «Мистер и миссис Смит». Начало их отношений было связано со скандалом: актер ради коллеги по съемочной площадке бросил свою жену Дженнифер Энистон. Пара долго не регистрировала свои отношения, но звезды все-таки поженилась в 2014 году. У них трое биологических детей и трое усыновленных. К сожалению уже в 2016 брак распался: Джоли подала заявление на развод. Причиной, по словам ее представителей, стали разногласия в методах воспитания детей, а также пристрастие супруга к алкоголю. Анджелина добивается полной опеки над детьми, а Питту хочет оставить только возможность посещения. Бред считает, что опека должна быть совместной.