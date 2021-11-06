Бразильская певица и обладательница «Грэмми» Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе
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Фото: @mariliamendoncacantora/Instagram
Самолет разбился между родным городом певицы Гоянией и Каратингой, недалеко от Рио-де-Жанейро, сообщила пресс-служба артистки. Крушение произошло под водопадом, но его причины пока неизвестны.
Незадолго до трагедии Марилия опубликовала видео в своем Instagram, на котором она идет к самолету с футляром от гитары в руке. Вечером этого же дня планировалось выступление артистки.
Президент Бразилии и звездные друзья Мендонсы не могут поверить в случившееся. Новость о потере певицы взбудоражила всю Латинскую Америку. «Я отказываюсь верить, я просто отказываюсь», — написал звезда бразильского футбола Неймар, друг Марилии в своем Twitter.
«Вся страна в шоке принимает эту новость», — сообщил президент Бразилии Жаир Болсонар.
Марилия Мендонса была известная своим исполнением песен в стиле кантри, который в Бразилии называют сертанехо. Певица освящала проблемы неравенства женщин, а также писала романтические песни, часто выражающие потерю близких.
В 2019 году она получила латинскую «Грэмми» за альбом Em Todos os Cantos. В этом году Мендонса была вновь номинирована с новым альбомом Patroas. У певицы остался сын Лео, которому скоро исполнится 2 года.
Фото и видео: Instagram