Бразильская певица и обладательница «Грэмми» Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе

Самолет разбился между родным городом певицы Гоянией и Каратингой, недалеко от Рио-де-Жанейро, сообщила пресс-служба артистки. Крушение произошло под водопадом, но его причины пока неизвестны.

Незадолго до трагедии Марилия опубликовала видео в своем Instagram, на котором она идет к самолету с футляром от гитары в руке. Вечером этого же дня планировалось выступление артистки.