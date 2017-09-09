Музыканты дали интервью Юрию Николаеву в программе «Честное слово»

Валерий и Константин Меладзе стали гостями программы «Честное слово», в которой поделились своими секретами взаимоотношений с противоположным полом. Несмотря на то, что братья женаты по второму разу, им удается сохранять хорошие отношения с бывшими возлюбленными.

Как признаются музыканты, самое главное — тактичность и терпение, что позволяет сгладить острые углы. Не нужно устраивать громких сцен, выяснять, кто прав. «Мы не спорим обычно с женщинами. Мы уступаем. Ну, Костя в меньшей степени, конечно, а я могу и поспорить иногда. Все женщины всегда пытаются командовать мужчинами - мы пытаемся сопротивляться. Наш дедушка делал очень мудро: он слушал бабушку, которая была достаточно строгой, а потом делал все по-своему. Но никогда не спорил. Я думаю, это выход. Потому что спорить с женщиной бессмысленно, а делать полностью, как требует женщина, – абсолютно бесполезно. Делать все по-своему – тогда можно потерять женщину… Так что нужно ее выслушивать, проявлять уважение», — поделился Валерий.

Кадр из передачи

В воспитании детей братья Меладзе придерживаются аналогичной тактики. Валерий признается, что может позволить себе поворчать на детей, в то время как его брат называет себя нестрогим отцом: «Я балую. Ну, как балую – дело в том, что они настолько хорошие, настолько воспитанные и настолько у них выработался иммунитет, что их можно баловать. Понятно, в меру».

Напомним, Валерий Меладзе был женат на Ирине Меладзе с 1989 по 2014 год. У супругов родились три дочери —Инга, Софья и Арина. Сейчас певец состоит в отношениях с бывшей участницей «ВИА Гры» Альбиной Джанабаевой, которая родила ему двоих сыновей — Константина и Луку. У Константина Меладзе от первого брака с Яной Меладзе трое детей — Алиса, Лия и Валерий. С 2015 года композитор и продюсер женат на певице Вере Брежневой.