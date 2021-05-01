Брат Владимира Кузьмина женился, но музыкант не появился на празднике

Во Дворце Бракосочетания №1 в центре Москвы состоялась регистрация брака музыканта и младшего брата Владимира Кузьмина Александра и его концертного директора Натальи. Влюбленные планировали пожениться еще год назад, но из-за пандемии не могли этого сделать.

На регистрацию молодожены прибыли в необычных костюмах и взяли с собой музыкальные инструменты. Александр и Наталья не из тех, кто предпочитает традиционную свадьбу с застольем на большое количество гостей. Поэтому, влюбленные ограничились росписью в присутствии дочери Натальи Ксении и сына Александра Василия. После этого они отправились разъезжать по столице на белоснежном лимузине, фотографироваться на набережных и весело проводить время.

Почему именно Владимир Кузьмин не появился на мероприятии неизвестно, но, как отметил Александр, возможно, он побоялся присутствия прессы. Несмотря на натянутые последнее время отношения между братьями, Александр ждал Владимира, ведь сам не пропустил ни одной свадьбы своего звездного родственника.

После бракосочетания семья Кузьминых обустраивает быт, ведет здоровый образ жизни и занимается музыкой. Влюбленные проводят много времени вместе – и работают и отдыхают.