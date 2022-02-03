Брат Владимира Кузьмина заявил об изменах своей жены

«Она мне изменяет. У меня есть компроматик на жену. Пусть она не будет такой пушистой. У нее есть любовничек. Это музыкант Алексей Горбашов из группы «Мираж», — заявил брат певца Владимира Кузьмина Александр.

К тому же он очень зол на супругу, которая обвинила его в рукоприкладстве, успела снять все на видео и обнародовать в Сети. «Я считаю, что Наталья недостойна моего внимания. То, что она сделала, — это очень некрасиво. В нашей семье это неприемлемо. Человек просто взял и выложил на всеобщее обозрение видео с бытовой сценой со мной. Для меня все эти моменты просто не укладываются в голове. У меня нет никаких проблем с алкоголем, как она утверждает», — высказал свою точку зрения экс-музыкант.