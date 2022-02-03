Брат Владимира Кузьмина заявил об изменах своей жены
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Фото: Instagram @v.kuzmin_official
Младший брат рокера и певца Владимира Кузьмина в молодости играл в группе Владимира «Динамик». Они вместе работали в США, но Владимир вернулся в Москву, а младший брат певца решил там остаться. Несмотря на расстояние, братья общались, но больше года назад поругались. Александр пристрастился к алкоголю. Гражданская жена Кузьмина-младшего Наталья все время была рядом с экс-артистом. Однако поддержки супруги он не оценил и обвинил ее в многочисленных изменах.
«Она мне изменяет. У меня есть компроматик на жену. Пусть она не будет такой пушистой. У нее есть любовничек. Это музыкант Алексей Горбашов из группы «Мираж», — заявил брат певца Владимира Кузьмина Александр.
К тому же он очень зол на супругу, которая обвинила его в рукоприкладстве, успела снять все на видео и обнародовать в Сети. «Я считаю, что Наталья недостойна моего внимания. То, что она сделала, — это очень некрасиво. В нашей семье это неприемлемо. Человек просто взял и выложил на всеобщее обозрение видео с бытовой сценой со мной. Для меня все эти моменты просто не укладываются в голове. У меня нет никаких проблем с алкоголем, как она утверждает», — высказал свою точку зрения экс-музыкант.
Фото: GlobalLookPress, Instagram