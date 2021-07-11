Брат Моргенштерна прокомментировал скорую свадьбу Алишера: «Живет в кайф»

«Алишер правильно все делает. Живет, как хочет, живет в кайф. Я за то, чтобы люди не упускали свою жизнь. И не нужны эти рамки, навязанные обществом. Главное, не мешать другим. А родители Дилары относятся к нему уже как к родному сыну», — рассказал Максим изданию Starhit.

Бывший участник телестройки отметил, что пока влюбленные не решили, где и когда будет проходить свадьба.

Напомним, что 23-летний Алишер Моргенштерн и 21-летняя Дилара познакомились в 2017 году в родном городе обоих – Уфе. С тех пор влюбленные несколько раз сходились и расходились, но, в итоге, решили пожениться.