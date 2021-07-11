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Брат Моргенштерна прокомментировал скорую свадьбу Алишера: «Живет в кайф»

Бывший участник «Дома-2» поддерживает выбор звездного родственника.
Максим Моргенштерн

На днях скандально известный рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн сделал предложение руки и сердца своей девушке Диларе. Событие произошло на съемке клипа исполнителя. Певец в трусах опустился на одно колено. Возлюбленная Алишера приняла кольцо. Незадолго до этого она сама уже делала рэперу предложение.

23-летний начинающий певец и двоюродный брат Алишера Максим Моргенштерн счастлив за родственника.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алишер и Максим Моргенштерн с девушками

Фото: @morgenshtern_max/Instagram

Двоюродные братья провели вместе детство и всегда поддерживают выбор друг друга.

Моргенштерн делает предложение Диларе

«Алишер правильно все делает. Живет, как хочет, живет в кайф. Я за то, чтобы люди не упускали свою жизнь. И не нужны эти рамки, навязанные обществом. Главное, не мешать другим. А родители Дилары относятся к нему уже как к родному сыну», — рассказал Максим изданию Starhit.

Бывший участник телестройки отметил, что пока влюбленные не решили, где и когда будет проходить свадьба.

Напомним, что 23-летний Алишер Моргенштерн и 21-летняя Дилара познакомились в 2017 году в родном городе обоих – Уфе. С тех пор влюбленные несколько раз сходились и расходились, но, в итоге, решили пожениться.

Фото и видео: Instagram

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