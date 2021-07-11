Брат Моргенштерна прокомментировал скорую свадьбу Алишера: «Живет в кайф»
На днях скандально известный рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн сделал предложение руки и сердца своей девушке Диларе. Событие произошло на съемке клипа исполнителя. Певец в трусах опустился на одно колено. Возлюбленная Алишера приняла кольцо. Незадолго до этого она сама уже делала рэперу предложение.
23-летний начинающий певец и двоюродный брат Алишера Максим Моргенштерн счастлив за родственника.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @morgenshtern_max/Instagram
Двоюродные братья провели вместе детство и всегда поддерживают выбор друг друга.
«Алишер правильно все делает. Живет, как хочет, живет в кайф. Я за то, чтобы люди не упускали свою жизнь. И не нужны эти рамки, навязанные обществом. Главное, не мешать другим. А родители Дилары относятся к нему уже как к родному сыну», — рассказал Максим изданию Starhit.
Бывший участник телестройки отметил, что пока влюбленные не решили, где и когда будет проходить свадьба.
Напомним, что 23-летний Алишер Моргенштерн и 21-летняя Дилара познакомились в 2017 году в родном городе обоих – Уфе. С тех пор влюбленные несколько раз сходились и расходились, но, в итоге, решили пожениться.
Фото и видео: Instagram
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