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Брат Энрике Иглесиаса встречается с «двойником» Анны Курниковой

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Фото из Facebook Даниэль Оболевич
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СМИ обсуждают роман Мигеля Иглесиаса с русской девушкой.

Мигель Иглесиас — сводный брат популярного музыканта Энрике Иглесиаса. У них общий отец — Хулио Иглесиас, который еще мальчиком брал его с собой на концерты.

С тех пор парень возмужал и теперь встречается с... русской девушкой.

Девушка 20-летнего Мигеля — Даниэль Оболевич. Ей 19 лет, она живет и учится в Пенсильванском университете (США) на факультете истории искусств, увлекается (да-да!) теннисом.

Светлой кожи и белокурых волос девушки достаточно, чтобы местные СМИ называли ее копией Анны Курниковой.

А как считаете, похожа ли эта парочка на «эталон», с которым их сравнивают?

Фото: facebook, globallookpress

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