Брат Энрике Иглесиаса встречается с «двойником» Анны Курниковой

Мигель Иглесиас — сводный брат популярного музыканта Энрике Иглесиаса. У них общий отец — Хулио Иглесиас, который еще мальчиком брал его с собой на концерты.
С тех пор парень возмужал и теперь встречается с... русской девушкой.
Девушка 20-летнего Мигеля — Даниэль Оболевич. Ей 19 лет, она живет и учится в Пенсильванском университете (США) на факультете истории искусств, увлекается (да-да!) теннисом.
Светлой кожи и белокурых волос девушки достаточно, чтобы местные СМИ называли ее копией Анны Курниковой.
А как считаете, похожа ли эта парочка на «эталон», с которым их сравнивают?
Фото: facebook, globallookpress