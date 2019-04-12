Брат Джулии Робертс хочет получить российское гражданство

Актер часто бывает в России. Здесь, по его признанию, он чувствует себя также комфортно, как и дома. В этот раз звезда Голливуда, снявшийся в 270 картинах (всего в фильмографию входит больше 500 работ!), приехал на день рождения художника Никаса Сафронова. В интервью изданию Starhit брат голливудской красотки Джулии Робертс рассказал, что любит россиян – они такие же открытые и с чувством юмора, как и американцы.

«В России я бывал везде, но мои любимые города – Владивосток и Санкт-Петербург, - делится актер. – И я хотел бы иметь российское гражданство наравне с американским. Я люблю обе эти страны».