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Брат Джулии Робертс хочет получить российское гражданство

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эрик Робертс с женой

Фото: Instagram
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Об этом Эрик Робертс рассказал в одном из последних интервью.

Актер часто бывает в России. Здесь, по его признанию, он чувствует себя также комфортно, как и дома. В этот раз звезда Голливуда, снявшийся в 270 картинах (всего в фильмографию входит больше 500 работ!), приехал на день рождения художника Никаса Сафронова. В интервью изданию Starhit брат голливудской красотки Джулии Робертс рассказал, что любит россиян – они такие же открытые и с чувством юмора, как и американцы.

«В России я бывал везде, но мои любимые города – Владивосток и Санкт-Петербург, - делится актер. – И я хотел бы иметь российское гражданство наравне с американским. Я люблю обе эти страны».

С Никасом Сафроновым Эрик познакомился на съемках в одном фильме: «Это один из умнейших людей, кого я знаю, и очень яркая личность. Праздник прошел фантастически. НА дне рождения был скрипач Василий Попадюк. Это лучший скрипач, которого я когда-либо слышал». Робертс признается, что хоть и бывает в России достаточно часто, но русский язык так и не выучил и пользуется услугами переводчика.

«Но я знаю слово ˝спасибо˝», - улыбается актер.

В интервью, Эрика, естественно спросили об отношении с сестрой. Раньше он не раз отмечал, что эти вопросы его нервируют – долгое время родственники почти не общались. Правда, потом Робертс признавался, что это все выдумки журналистов. И в это раз он ответил коротко и четко: «Я люблю Джулию. Она классная!».

Кстати, дочь Эрика от первого брака – Эмма Робертс – пошла по стопам отца и тети. Девушка к 28 годам снялась в 108 фильмах. Вторая жена актера Элайза сыграла в нескольких картинах с мужем.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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