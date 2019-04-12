Брат Джулии Робертс хочет получить российское гражданство

Актер часто бывает в России. Здесь, по его признанию, он чувствует себя также комфортно, как и дома. В этот раз звезда Голливуда, снявшийся в 270 картинах (всего в фильмографию входит больше 500 работ!), приехал на день рождения художника Никаса Сафронова. В интервью изданию Starhit брат голливудской красотки Джулии Робертс рассказал, что любит россиян – они такие же открытые и с чувством юмора, как и американцы.
«В России я бывал везде, но мои любимые города – Владивосток и Санкт-Петербург, - делится актер. – И я хотел бы иметь российское гражданство наравне с американским. Я люблю обе эти страны».
С Никасом Сафроновым Эрик познакомился на съемках в одном фильме: «Это один из умнейших людей, кого я знаю, и очень яркая личность. Праздник прошел фантастически. НА дне рождения был скрипач Василий Попадюк. Это лучший скрипач, которого я когда-либо слышал». Робертс признается, что хоть и бывает в России достаточно часто, но русский язык так и не выучил и пользуется услугами переводчика.
«Но я знаю слово ˝спасибо˝», - улыбается актер.
В интервью, Эрика, естественно спросили об отношении с сестрой. Раньше он не раз отмечал, что эти вопросы его нервируют – долгое время родственники почти не общались. Правда, потом Робертс признавался, что это все выдумки журналистов. И в это раз он ответил коротко и четко: «Я люблю Джулию. Она классная!».
Кстати, дочь Эрика от первого брака – Эмма Робертс – пошла по стопам отца и тети. Девушка к 28 годам снялась в 108 фильмах. Вторая жена актера Элайза сыграла в нескольких картинах с мужем.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram