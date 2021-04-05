Брат Авербуха три месяца жил в доме фигуриста с Арзамасовой — «Лиза — прекрасная хозяйка»

Кроме того, родственник уточнил, что часто созванивается с Авербухом. В ходе программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ он добавил, что на свадьбе Ильи с актрисой Лизой Арзамасовой его не было. Даниил тогда работал в Сочи.

«Но нас всех сблизил карантин. Год назад я прилетел в Москву, чтобы поменять права. И тут объявили локдаун. Я три месяца у него в доме жил. Это все было, как в ситкоме. Его жена Лиза – замечательная хозяйка», - подчеркнул он.

Девушка готовила еду, а по вечерам семья собиралась за одним столом. Кроме того, брат Ильи Авербуха указал, что Лиза прекрасно ладит с сыном фигуриста Мартином. Авербух и Арзамасова поженились в 2020 году.