Брат Авербуха три месяца жил в доме фигуриста с Арзамасовой — «Лиза — прекрасная хозяйка»
Фото: Instagram/@liza_arzamasova
По его словам, люди часто говорят о том, что он очень похож на брата, который старше на 17 лет. «В детстве я не помню, чтобы он был рядом. Он тогда тренировался в Америке. Все крутилось вокруг его тренировок. Он мне много подарков дарил», - отметил Даниил. Успеху старшего брата младший Авербух никогда не завидовал. Он занимался разными видами спорта, кроме фигурного катания. Пробовал силы в фехтовании, например.
Кроме того, родственник уточнил, что часто созванивается с Авербухом. В ходе программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ он добавил, что на свадьбе Ильи с актрисой Лизой Арзамасовой его не было. Даниил тогда работал в Сочи.
«Но нас всех сблизил карантин. Год назад я прилетел в Москву, чтобы поменять права. И тут объявили локдаун. Я три месяца у него в доме жил. Это все было, как в ситкоме. Его жена Лиза – замечательная хозяйка», - подчеркнул он.
Девушка готовила еду, а по вечерам семья собиралась за одним столом. Кроме того, брат Ильи Авербуха указал, что Лиза прекрасно ладит с сыном фигуриста Мартином. Авербух и Арзамасова поженились в 2020 году.
Фото: Instagram/@liza_arzamasova
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