passion.ru
2 мин.

Браку конец? Жена обвиненного в домогательствах Криса Нота сняла обручальное кольцо

После обвинений в изнасилованиях звезда сериала «Секс в большом городе» потерял рекламные контракты, его вырезали из финальной сцены «И просто так», и от него ушла жена. Тара Уилсон не смогла смириться с ситуацией вокруг мужа.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Тара Уилсон и Крис Нот

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com

Папарацци из главного американского таблоида Page Six поймали жену Криса Нота в расстроенных чувствах. Тара прятала глаза под очками, а на руке у нее не оказалось обручального кольца.

В общей сложности уже 5 женщин обвиняют 67-летнего Криса Нота в домогательствах и изнасиловании. Нот выступил с заявлением, назвав обвинения «категорически ложными». Отвечая на вопрос фотографов в декабре, он сказал: «Теперь я позволю фишкам упасть. Мое заявление — это мое заявление, это все, что я могу сказать».

По заявлениям Page Six брак Нота и Уилсон «висит на волоске». Пара не отмечала вместе Рождество. Нот остался в Нью-Йорке, а его супруга улетела праздновать в Лос-Анжелес.

«Тара расстроена из-за того, что все висит на волоске», — сообщил американскому изданию инсайдер. «Она просто хочет защитить детей. Это ее приоритет номер один».

Напомним, Крис Нот и Тара Уилсон поженились в 2002 году на Гаваях. У них растет двое детей: 13-летний Орион, и Китс, которому всего 18 месяцев.

Page Six также передают слова еще одного источника, близкого к паре: «Проблема в том, что даже если Крис не делал того, в чем его обвиняют женщины, у него все равно был какой-то сексуальный контакт с ними, и он изменял Таре. С этим трудно смириться».

Официально на развод Тара не подала. Они с Крисом по-прежнему муж и жена.

Фото: GlobalLookPress

Новости партнеров
О чем говорят