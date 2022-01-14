Браку конец? Жена обвиненного в домогательствах Криса Нота сняла обручальное кольцо
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Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com
Папарацци из главного американского таблоида Page Six поймали жену Криса Нота в расстроенных чувствах. Тара прятала глаза под очками, а на руке у нее не оказалось обручального кольца.
В общей сложности уже 5 женщин обвиняют 67-летнего Криса Нота в домогательствах и изнасиловании. Нот выступил с заявлением, назвав обвинения «категорически ложными». Отвечая на вопрос фотографов в декабре, он сказал: «Теперь я позволю фишкам упасть. Мое заявление — это мое заявление, это все, что я могу сказать».
По заявлениям Page Six брак Нота и Уилсон «висит на волоске». Пара не отмечала вместе Рождество. Нот остался в Нью-Йорке, а его супруга улетела праздновать в Лос-Анжелес.
«Тара расстроена из-за того, что все висит на волоске», — сообщил американскому изданию инсайдер. «Она просто хочет защитить детей. Это ее приоритет номер один».
Напомним, Крис Нот и Тара Уилсон поженились в 2002 году на Гаваях. У них растет двое детей: 13-летний Орион, и Китс, которому всего 18 месяцев.
Page Six также передают слова еще одного источника, близкого к паре: «Проблема в том, что даже если Крис не делал того, в чем его обвиняют женщины, у него все равно был какой-то сексуальный контакт с ними, и он изменял Таре. С этим трудно смириться».
Официально на развод Тара не подала. Они с Крисом по-прежнему муж и жена.
Фото: GlobalLookPress