Браку конец? Жена обвиненного в домогательствах Криса Нота сняла обручальное кольцо

В общей сложности уже 5 женщин обвиняют 67-летнего Криса Нота в домогательствах и изнасиловании. Нот выступил с заявлением, назвав обвинения «категорически ложными». Отвечая на вопрос фотографов в декабре, он сказал: «Теперь я позволю фишкам упасть. Мое заявление — это мое заявление, это все, что я могу сказать».

По заявлениям Page Six брак Нота и Уилсон «висит на волоске». Пара не отмечала вместе Рождество. Нот остался в Нью-Йорке, а его супруга улетела праздновать в Лос-Анжелес.

«Тара расстроена из-за того, что все висит на волоске», — сообщил американскому изданию инсайдер. «Она просто хочет защитить детей. Это ее приоритет номер один».

Напомним, Крис Нот и Тара Уилсон поженились в 2002 году на Гаваях. У них растет двое детей: 13-летний Орион, и Китс, которому всего 18 месяцев.

Page Six также передают слова еще одного источника, близкого к паре: «Проблема в том, что даже если Крис не делал того, в чем его обвиняют женщины, у него все равно был какой-то сексуальный контакт с ними, и он изменял Таре. С этим трудно смириться».

Официально на развод Тара не подала. Они с Крисом по-прежнему муж и жена.