Браку Бекхэмов — 22 года: громкие скандалы, после которых они не развелись

Несмотря на все обвинения, Виктория поддерживала Дэвида. В конце концов, у них было два маленьких сына, Бруклин и Ромео, а в 2005 году у них родился третий сын Круз, а в 2011 году - дочь по имени Харпер. Вместе они построили империю Бекхэмов, состояние которой оценивается в сотни миллионов. В чем секрет такого крепкого союза, несмотря на бесконечные факты об изменах мужа? Ответ дала сама Ребекка Лус: «Я думаю, они слишком усердно работали, чтобы сформировать тот имидж, который у них есть и мне кажется, они сделают все, что в их силах, чтобы его сохранить», — призналась девушка в интервью Sky News.