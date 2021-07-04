Браку Бекхэмов — 22 года: громкие скандалы, после которых они не развелись
Виктория и Дэвид познакомились на вечеринке в честь команды «Манчестер Юнайтед». Он — начинающий футболист, которому только предстоит заявить о себе на весь мир, она — яркая участница сверхпопулярной группы «Spice Girls». Позже, девушка признается, что это была любовь с первого взгляда, но Дэвид не был еще настолько уверен в себе, чтобы пригласить популярную артистку на свидание, но номер взять решился. Виктория написала его на билете самолета Лондон-Манчестер, который футболист сохранит на долгие годы, в память о счастливом моменте. 4 июля 1999 года в замке в Ирландии они сыграли свадьбу, за несколько месяцев до этого — у пары родился сын Бруклин.
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Фото: picture alliance
Но уже в 2004 году, крепкий семейный союз дал трещину — после обвинений в мошенничестве, помощница Дэвида Бэкхема, Ребекка Лус, продала права на эксклюзивное интервью, в котором рассказала о романтической связи с футболистом. Брак Бекхэмов выдержал испытание, а когда, издание Sky News опубликовали подробности о новом романе Бэкхема, и вовсе подали в суд за клевету. В СМИ часто появлялись новости о внебрачных романах: с косметологом, няней, австралийской моделью и даже, учительницей их единственной дочери — Харпер.
Несмотря на все обвинения, Виктория поддерживала Дэвида. В конце концов, у них было два маленьких сына, Бруклин и Ромео, а в 2005 году у них родился третий сын Круз, а в 2011 году - дочь по имени Харпер. Вместе они построили империю Бекхэмов, состояние которой оценивается в сотни миллионов. В чем секрет такого крепкого союза, несмотря на бесконечные факты об изменах мужа? Ответ дала сама Ребекка Лус: «Я думаю, они слишком усердно работали, чтобы сформировать тот имидж, который у них есть и мне кажется, они сделают все, что в их силах, чтобы его сохранить», — призналась девушка в интервью Sky News.
Фото и видео: Picture Alliance, Rambler
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