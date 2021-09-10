Брак с Мадонной, неоконченная школа и другие факты о режиссере Гае Ричи

Режиссер с детства страдал дислексией. Он не мог читать и нормально писать, как того требовали в школе. Поэтому невозможность поглощать книжные сюжеты он заменил просмотром фильмов.

В 15 лет Ричи отчислили из школы. Аттестат о начальном образовании он получил намного позже сверстников.

С ранних лет Гай Ричи знал, что посвятит себя режиссерской работе, но учиться этой профессии упорно не желал. Он считал, что любое образование прививает стандартное мышление. Поэтому решил постигать азы на практике. Первой его работой стала должность курьера на киностудии.