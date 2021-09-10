Брак с Мадонной, неоконченная школа и другие факты о режиссере Гае Ричи
Гай Ричи всеми силами создает образ простого парня. Но на самом деле детство режиссера прошло в старинном особняке, принадлежавшем его отчиму, сэру Майклу Литону.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/guyritchie
Режиссер с детства страдал дислексией. Он не мог читать и нормально писать, как того требовали в школе. Поэтому невозможность поглощать книжные сюжеты он заменил просмотром фильмов.
В 15 лет Ричи отчислили из школы. Аттестат о начальном образовании он получил намного позже сверстников.
С ранних лет Гай Ричи знал, что посвятит себя режиссерской работе, но учиться этой профессии упорно не желал. Он считал, что любое образование прививает стандартное мышление. Поэтому решил постигать азы на практике. Первой его работой стала должность курьера на киностудии.
Зачастую фильмы Гая Ричи сравнивают с картинами Квентина Тарантино, указывая, что британец выбирает похожие сюжеты и даже картинки, какие бы выбрал его коллега из США.
Гай Ричи признанный мастер рекламы. Самые известные его работы: реклама BMW с Мадонной, реклама H&M с Дэвидом Бекхэмом.
7 лет Гай Ричи был женат на Мадонне, с которой его познакомил певец Стинг. Расстались супруги в 2008 году. У экс-влюбленных есть двое сыновей — биологический Рокко и усыновленный из Малави Дэвид.
Во время брака с певицей Гая называли «Мистер Мадонна»: она затмила его своей популярностью, у Гая был творческий кризис.
Режиссер не скрывает, что является гомофобом. Во время семейной жизни с Мадонной он запрещал ей общаться с людьми нетрадиционной ориентации, чтобы она, к его ужасу, никого не привела на семейный ужин.
Фото: Kurt Krieger/ Global Look press
Второй женой режиссера стала модель Джеки Эйнсли. У пары растут трое детей Рафаэль, Ривка, Леви.
Свадьба Гая и Джеки состоялась в 2015 году в окружении всех пятерых детей. Невесту к алтарю вел Рокко.
У Гая Ричи черные пояса по дзюдо и карате.
С женой Джеки Гай Ричи в публичных местах говорит на иврите. Они придумали эту фишку, чтобы никто не понял их интимных бесед.
Гай снял 17 фильмов, многие их которых уже стали культовыми: «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер».
Гай Ричи обожает играть в шахматы.
Фото и видео: Global Look Press via ZUMA Press, Jens Kalaene/Global Look Press, Instagram