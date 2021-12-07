Брайан и Лера: младшая дочь Ободзинского призналась в раздвоении личности

В студии «Пусть говорят» Валерия Панина-Ободзинская рассказала, что 6 лет посвятила написанию биографии своего знаменитого отца. В книге она рассказала о его проблемах с алкоголем и другими запрещенными веществами.

Также она рассказала, что, когда ее мать забеременела во второй раз, Валерий Ободзинский был уверен, что родится мальчик, которого он хотел назвать Валеркой. Но на свет появилась еще одна девочка. Когда ей был всего год, певец ушел из семьи. А в два года у девочки начались первые странные припадки.

«Я не осознавала, что со мной происходит. Парализовало все тело, просто текли слезы. А потом во мне открылась будто вторая личность, — рассказала она в студии. — До 17 лет лет я называла вторую личность зверем. А потом придумала имя Брайан. Так и жили Брайан и Лера».

Валерия рассказала, что, когда чувствовала себя плохо или слабой, включалась ее вторая личность. Только став взрослой, дочь Ободзинского начала бороться с раздвоением личности. Во многом ей помогли психотерапевты. Но, несмотря на вторую мужскую личность, Валерия вышла замуж и родила детей. К счастью, они не унаследовали семейный недуг.

Кстати, в студии женщина рассказала, что подобное происходило и с ее отцом. Но эксперты в студии уверили всех, что раздвоение сознания певца могло происходить из-за алкогольной зависимости.