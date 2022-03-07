Божена Рынска столкнулась с финансовыми трудностями при переезде: «Снять квартиру мне просто не на что»

Светская обозревательница в своем Instagram опубликовала новый пост, в котором поделилась с фолловерами, что планирует уехать жить в Израиль вместе с годовалой дочкой Женей. Она подчеркнула, что у ребенка нет местного паспорта и Шенгена.

По словам Божены, сейчас она находится в очень трудном финансовом положении. Никаких накоплений у нее нет, а стабильного дохода Рынска лишилась. «Снять квартиру в Израиле мне просто не на что. На еду бы, дай бог, хватило. В связи с этим вопрос. Нет ли у кого-то пустующей квартиры в Израиле? Хотя бы на три месяца, пока я решу вопрос с Жениным паспортом и визами. У нас есть дружеская квартира в Англии, просто нужно дожить до нее», — написала Божена в блоге.