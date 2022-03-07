Божена Рынска столкнулась с финансовыми трудностями при переезде: «Снять квартиру мне просто не на что»
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Фото: instagram/ bozhenarynska
Светская обозревательница в своем Instagram опубликовала новый пост, в котором поделилась с фолловерами, что планирует уехать жить в Израиль вместе с годовалой дочкой Женей. Она подчеркнула, что у ребенка нет местного паспорта и Шенгена.
По словам Божены, сейчас она находится в очень трудном финансовом положении. Никаких накоплений у нее нет, а стабильного дохода Рынска лишилась. «Снять квартиру в Израиле мне просто не на что. На еду бы, дай бог, хватило. В связи с этим вопрос. Нет ли у кого-то пустующей квартиры в Израиле? Хотя бы на три месяца, пока я решу вопрос с Жениным паспортом и визами. У нас есть дружеская квартира в Англии, просто нужно дожить до нее», — написала Божена в блоге.
В комментариях люди поспешили поддержать журналистку и предложить свою помощь: «Я Вам желаю, чтобы у вас все сложилось. вы очень отважная», «Берегите Женю! Она — ваше будущее», «Пусть всё получится», «В добрый путь! Будьте счастливы».
Напомним, что Женю родила суррогатная мать. Малышка появилась на свет спустя год после смерти своего отца Игоря Малашенко. По словам Рынски, они с мужем всегда мечтали завести ребенка и долго работали над этим. После нескольких неудачных попыток они приняли решение заморозить биоматериал Малашенко.
Фото и видео: Instagram