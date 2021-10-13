Божена Рынска — о том, почему Ксении Собчак сходят с рук все конфликты: «Она такая одна»

«Ксения Собчак стебет и задевает всех без разбора, тем не менее ее везде зовут. Значит, нужно обладать таким весом, чтобы тебя не посмели не позвать, знали, что не пригласить злую ведьму — себе дороже», — рассказала Божена в интервью Надежде Стрелец в ее YouTube-шоу.

Рынска уверена, что огромную роль в улаживании конфликтов, которые могут происходить с ведущей, играет ее растущая популярность. «Она такая одна. У нее очень большой медийный вес, очень много подписчиков в Instagram, она очень популярный ведущий. Всегда если есть выбор между ней и обидевшемся — выбирают ее».