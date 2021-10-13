Божена Рынска — о том, почему Ксении Собчак сходят с рук все конфликты: «Она такая одна»
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
«Ксения Собчак стебет и задевает всех без разбора, тем не менее ее везде зовут. Значит, нужно обладать таким весом, чтобы тебя не посмели не позвать, знали, что не пригласить злую ведьму — себе дороже», — рассказала Божена в интервью Надежде Стрелец в ее YouTube-шоу.
Рынска уверена, что огромную роль в улаживании конфликтов, которые могут происходить с ведущей, играет ее растущая популярность. «Она такая одна. У нее очень большой медийный вес, очень много подписчиков в Instagram, она очень популярный ведущий. Всегда если есть выбор между ней и обидевшемся — выбирают ее».
Фото: Victor Boiko/Russian Look
Божена также вспомнила давнюю подругу Собчак Ульяну Цейтлину, с которой они были близки много лет назад. Журналистка уверена, что девушки не общаются именно из-за «неактуальности» светской львицы Ульяны. В прессе усердно ходили слухи, что яблоком раздора стал мужчина, который оказался между близкими подругами, но Божена отрицает это: «Ульяна стала неактуальной в какое-то время для Собчак, уменьшала рейтинг, а не повышала его. Она рассталась с богатым покровителем и влюбилась в очень красивого небогатого парня и стала для Собчак обузой. Никакие мужчины не пробегали между ними».
Фото: Global Look Press