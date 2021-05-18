Божена Рынска пожаловалась на финансовое положение и призналась, что не хочет работать

Божена Рынска появилась в шоу «Эмпатия Манучи», где рассказала о том, как сейчас живет, и кого принимают в светскую тусовку.

Божена Рынска призналась, что светская тусовка не терпит «нищебродов», и заявила, что для того, чтобы туда попасть, нужно либо быть богатым, либо обладать какими-либо талантами.

«Богатые хотят тусить с богатыми или знаменитыми, это всегда было так устроено. Исключение составляют только те случаи, когда твое богатство — твой талант, и светское общество это признает. У меня это был талант сарказма», — рассказала она Манучарову.

«Тусовка бедности не прощает, особенно внезапной бедности. Например, я резко стала намного беднее, если сравнивать с тем, что было раньше, и на меня сразу начали нападать те, кто ранее никогда не посмел бы этого сделать», — жалуется Божена.

Сейчас финансовое состояние Божены, по ее словам, хотя и не плачевное, но не настолько хорошее, чтобы она могла разбрасываться деньгами, не раздумывая. Еще ранее стало известно о том, что она продает антиквариат и другие вещи – ведущему она рассказала и о том, что ей пришлось продать свои бриллианты для оплаты услуг суррогатной матери.

Их она продала за 35 тысяч долларов, хотя стоили они 70 тысяч. Также сейчас у нее имеются накопления.

Она призналась, что не хочет работать.

«Я хочу не работать, всегда хотела. Будь моя воля, я бы ни Instagram, ни Telegram не вела».

Рынска признается, что большую часть времени хотела бы проводить со своей дочерью Женей.