«Боюсь, он опять будет ругаться»: бабушка Дюжева рассказала об отношениях с ним

Тамара Петровна Дюжева уже много лет живет под Астраханью в обветшалом доме, но переезжать не планирует, хотя знаменитый внук Дмитрий Дюжев предлагал купить ей квартиру в городе. Женщина считает, что из-за плохого здоровья у нее не получится это сделать.
«Особенно тяжело утром, когда все тело ломит. Сейчас вот нужно ставить уколы три раза в день, а я стесняюсь приглашать врача в дом», — призналась Тамара Петровна журналистам телепрограммы «Ты не поверишь!»
Родственница актера намекнула, что у них натянутые отношения. «Боюсь, он опять будет звонить, ругаться, что я что-то не так сказала. Так-то я очень ему благодарна — он и деньги дает, и квартиру мне предлагал. Но я в этом доме все делала сама, обустраивала. Жалко вот так все взять и оставить», — добавила она. При этом сам Дмитрий заявил, что старается как можно чаще звонить Тамаре Петровне и помогать ей финансово по мере возможности.
Фото: Global Look Press