«Боюсь, он опять будет ругаться»: бабушка Дюжева рассказала об отношениях с ним

Тамара Петровна Дюжева уже много лет живет под Астраханью в обветшалом доме, но переезжать не планирует, хотя знаменитый внук Дмитрий Дюжев предлагал купить ей квартиру в городе. Женщина считает, что из-за плохого здоровья у нее не получится это сделать.

«Особенно тяжело утром, когда все тело ломит. Сейчас вот нужно ставить уколы три раза в день, а я стесняюсь приглашать врача в дом», — призналась Тамара Петровна журналистам телепрограммы «Ты не поверишь!»