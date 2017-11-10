В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония вручения I Музыкальной Премии кино и телевидения «Аврора».

В Санкт-Петербургском кинотеатре «Родина» состоялась церемония вручения Первой Музыкальной Премии кино и телевидения «Аврора». Режиссером церемонии стал актер и юморист Юрий Гальцев. Среди почетных гостей были замечены Михаил Боярский, Борис Смолкин, Семен Фурман, Елена Герц, композиторы Евгений Дога, Виктор Лебедев, Дмитрий Кижаев, Игорь Корнелюк, исполнители Юлия Михальчик, Мариам Мирабова, Георгий Юфа и многие другие.

Как сообщили организаторы, цель данного мероприятия — повышение качества музыкального оформления отечественных фильмов и увеличение количества музыкальных кинокартин. Премия вручается за заслуги в области создания и исполнения музыки и песен для художественных, документальных, анимационных, музыкальных фильмов, а также картин о музыке, телепередач, рекламных роликов.

«Нам очень приятно, что в этот дождливый пасмурный день вы нашли возможность посетить наш праздник. Надеюсь, что отныне наши встречи станут ежегодными», — поприветствовал зал продюсер Премии Владимир Игнатьев.

«На сегодняшний день значимость музыки в кино недооценена — воспринимается как что-то второстепенное, просто звуковая дорожка. Интерес, да и вкус к ней потеряли и режиссеры, и продюсеры. Но музыка для кино — это очень важно. И поэтому такая премия, как «Аврора», очень нужна — чтобы стимулировать и мотивировать композиторов на создание хорошей и качественной музыки для фильмов», — пояснил президент премии, композитор Максим Дунаевский.