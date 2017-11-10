Боярский, Гальцев, Корнелюк и другие звезды на вручении Первой музыкальной кинопремии «Аврора»
В Санкт-Петербургском кинотеатре «Родина» состоялась церемония вручения Первой Музыкальной Премии кино и телевидения «Аврора». Режиссером церемонии стал актер и юморист Юрий Гальцев. Среди почетных гостей были замечены Михаил Боярский, Борис Смолкин, Семен Фурман, Елена Герц, композиторы Евгений Дога, Виктор Лебедев, Дмитрий Кижаев, Игорь Корнелюк, исполнители Юлия Михальчик, Мариам Мирабова, Георгий Юфа и многие другие.
Как сообщили организаторы, цель данного мероприятия — повышение качества музыкального оформления отечественных фильмов и увеличение количества музыкальных кинокартин. Премия вручается за заслуги в области создания и исполнения музыки и песен для художественных, документальных, анимационных, музыкальных фильмов, а также картин о музыке, телепередач, рекламных роликов.
«Нам очень приятно, что в этот дождливый пасмурный день вы нашли возможность посетить наш праздник. Надеюсь, что отныне наши встречи станут ежегодными», — поприветствовал зал продюсер Премии Владимир Игнатьев.
«На сегодняшний день значимость музыки в кино недооценена — воспринимается как что-то второстепенное, просто звуковая дорожка. Интерес, да и вкус к ней потеряли и режиссеры, и продюсеры. Но музыка для кино — это очень важно. И поэтому такая премия, как «Аврора», очень нужна — чтобы стимулировать и мотивировать композиторов на создание хорошей и качественной музыки для фильмов», — пояснил президент премии, композитор Максим Дунаевский.
Лауреатами I Музыкальной Премии кино и телевидения «Аврора» стали:
- «Кино в музыке» - видеоклип Леонида Агутина «Самба»;
- «Лучшая музыкальная передача» - «Один в один»;
- «Лучший документальный фильм о музыке» - фильм Юлии Бобковой о кинокомпозиторе Олеге Каравайчуке «Последний вальс»;
- «Лучший телевизионный музыкальный фильм» - картина Александра Ефремова о жизни и судьбе Валентины Толкуновой «Она не могла иначе»;
- «Лучшая песня из сериала» - композиция «Город, которого нет» Игоря Корнелюка из «Бандитского Петербурга»;
- «Лучший музыкальный фильм» - картина Таира Мамедова «Голоса большой страны».
Также наградами за музыкальный вклад в кино были отмечены: Владимир Комаров, Дмитрий Кижаев, Исаак Дунаевский, Исаак Шварц, Геннадий Гладков, Евгений Дога, Александра Пахмутова, Эдуард Артемьев и Виктор Лебедев.
«Режиссеры и актеры получают колоссальную помощь: ведь когда для фильма написана хорошая, качественная музыка — это подсказка для любого образа. Мне очень повезло, что я работал с такими потрясающими композиторами, как Максим Дунаевский, Геннадий Гладков, Виктор Лебедев… Это что-то невероятное! Ты влюбляешься, когда Гладков прикасается к клавишам. Тебе не нужно искать образ д’Артаньяна — он есть в музыке Дунаевского... Но сейчас нет музыки в кино, сейчас есть саундтреки. Вот пусть и пишут саундтреки, а поет их пусть Бузова! А мы будет слушать потрясающее наследие наших кинокомпозиторов», — высказал свою точку зрения Михаил Боярский.
В концертной программе Премии прозвучали известные кинохиты. Евгений Дога исполнил на рояле вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», Михаил Боярский спел знаменитую «Голубку» из «Гардемарины, вперед!», ансамбль «Олимпик Брасс» представил музыкальную тему Премии — вальс Владимира Комарова «Виват, актер!» из кинофильма «Сукины дети», Мариам Мирабова и Георгий Юфа спели «Ветер перемен» Максима Дунаевского из «Мэри Поппинс», Анастасия Кипина - «Нежность» Александры Пахмутовой из фильма «Три тополя на Плющихе», Владимир Питериш - «Луч солнца» Геннадия Гладкова из «Бременских музыкантов» и др. Объявление номинаций и выступления артистов перемежались видеообращениями культовых композиторов, а также видеозарисовками и фрагментами фильмов.
Фото: архивы пресс-служб