Боярская рассказала, как относится к увлечению детей компьютерными играми

Звезда вспоминает, что в подростковом возрасте слушала группа The Prodigy и для многих взрослых это было шоком. Но у каждого возраста свои увлечения и предпочтения. Не стоит мешать детям любить то, что им нравится в данный момент. «То, что у нас были другие развлечения, не значит, что мы были лучше. Мы были точно такими же, и я не могу, не хочу и не имею права вытаскивать сына из тех интересов, которые у него есть», — добавила Боярская.

35-летняя Елизавета Боярская и 39-летний Максим Матвеев женаты с 2010 года. Пара познакомилась на съемках фильма «Я не скажу», где они сыграли возлюбленных на грани расставания. Во время работы над картиной актеры стали проводить много времени вместе, что привело к счастливому браку и рождению двоих сыновей.