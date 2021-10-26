Боярская рассказала, как относится к увлечению детей компьютерными играми
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«Это их мир. Мы можем только брюзжать на тему, что вот мы в их возрасте читали... На самом деле, если вспомнить, я тоже взахлеб не читала книжки в Андрюшином возрасте, у меня были другие интересы, я слушала какие-то музыкальные группы, мы делали анкеты, друг другу писали, собирали наклейки», — рассказала актриса в интервью «7Дней».
Звезда вспоминает, что в подростковом возрасте слушала группа The Prodigy и для многих взрослых это было шоком. Но у каждого возраста свои увлечения и предпочтения. Не стоит мешать детям любить то, что им нравится в данный момент. «То, что у нас были другие развлечения, не значит, что мы были лучше. Мы были точно такими же, и я не могу, не хочу и не имею права вытаскивать сына из тех интересов, которые у него есть», — добавила Боярская.
35-летняя Елизавета Боярская и 39-летний Максим Матвеев женаты с 2010 года. Пара познакомилась на съемках фильма «Я не скажу», где они сыграли возлюбленных на грани расставания. Во время работы над картиной актеры стали проводить много времени вместе, что привело к счастливому браку и рождению двоих сыновей.
Фото и видео: Global Look Press