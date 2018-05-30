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«Боялась всех мужчин с букетами гвоздик»: Елена Яковлева откровенно рассказала об обратной стороне успеха

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Серый слайд, который
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Елена Яковлева

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Известная актриса откровенно рассказала о любви зрителей.

57-летняя Елена Яковлева — одна из самых любимых публикой отечественных кино- и театральных актрис. Наибольшую популярность ей принесли роли в фильме «Интердевочка» и сериале «Каменская». Несколько часов назад в Instagram Елены Яковлевой появился откровенный пост, в котором она рассказала об обратной стороне известности: «Про любовь народа к себе ничего плохого сказать не могу. Меня очень часто называют Елена Яковлевна. После «Интердевочки» звали Таней Яковлевой. А после Каменской — Настей, как героиню. В общем, имена у меня были разные. Еще мне люди часто говорят: «Я ваш кумир», — ну просто волнуются, путают немножко. Но они подходят, улыбаются, и я улыбаюсь в ответ. Не верьте, если кто-то говорит, что любовь народа — что-то обременительное… Хотя всякое случается. Например, когда по всему миру уже была показана «Интердевочка», и везде она имела бешеный успех, мне пришло письмо из тюрьмы. Мужчина писал о том, как он меня любит, и требовал, чтобы я ждала его. Что-то в духе: «Мне осталось на зоне недолго, лет восемь или девять, так что ты меня обязательно дождись, я выйду, и мы будем вместе. Ты узнаешь меня сразу — я буду ждать тебя с тремя гвоздиками». Конечно, я была в ужасе! И этим ужасом становился каждый мужчина, у которого в руках я видела гвоздики. Особенно когда выходила со служебного выхода из театра, а такой мужчина стоял на улице — я пулей неслась обратно».

Хорошего Вам дня ☺️

Публикация от Елена Яковлева (@elena_yakovleva_official)

Подписчики осыпали актрису комплиментами в комментариях: «Елена Прекрасная! Лучшая актриса современности!», «Вы-красавица и умница! И очень талантливы!», «Благополучия Вам, Леночка! Пусть все будет у Вас хорошо!», «Красавица))) такая милая и очаровательная)))», «Вы хорошая актриса и прекрасный человек.Спасибо.И то и другое-сейчас редкость», «Елена! Вы и Баба Яга замечательная! Прекрасны во всех ипостасях!».

Фото: Sergey Kovalev, Yurii Zheludev, Maxim Burlak/Globallookpress, instagram, starface

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