passion.ru
1 мин.

Ботфорты до бедра и тиара: Алиса Вокс в дерзком «королевском» образе презентовала альбом

Экс-вокалистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс представила четвертый сольный альбом «Алиса из Ленинграда». Выход пластинки 34-летняя певица отметила в Soho Rooms, собрав звездных гостей и коллег по шоубизу. Помимо музыкантов на презентации был замечен отец Децла Александр Толмацкий и ви-джей Арчи (Артур Цветков).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Алиса Вокс на презентации своего альбома

Фото: Пресс-служба

Певица Алиса Вокс презентовала в Soho Rooms свою четвертую пластинку. Группировку Сергея Шнурова она покинула 5 лет назад, но свежий альбом решила назвать с явной отсылкой — «Алиса из Ленинграда». Тем не менее для презентации 34-летняя Вокс выбрала образ, никак не связывающий ее с периодом сотрудничества с Сергеем Шнуровым.

Певица появилась в драматичном наряде, состоящем из мини-шортов и черного жакета с глубоким декольте, декорированного золотистым кантом на швах. Дополнили образ ботфорты с высоким голенищем до середины бедра, кружевные перчатки и сияющая тиара.

Вечеринку посетили продюсеры Александр Толмацкий и Петр Шекшеев, ви-джей Арчи (Артур Цветков) и другие звезные гости. Алиса Вокс представила им не только свои песни, но и авторское концертное шоу.

Фото и видео: пресс-служба