Ботфорты до бедра и тиара: Алиса Вокс в дерзком «королевском» образе презентовала альбом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Певица Алиса Вокс презентовала в Soho Rooms свою четвертую пластинку. Группировку Сергея Шнурова она покинула 5 лет назад, но свежий альбом решила назвать с явной отсылкой — «Алиса из Ленинграда». Тем не менее для презентации 34-летняя Вокс выбрала образ, никак не связывающий ее с периодом сотрудничества с Сергеем Шнуровым.
Певица появилась в драматичном наряде, состоящем из мини-шортов и черного жакета с глубоким декольте, декорированного золотистым кантом на швах. Дополнили образ ботфорты с высоким голенищем до середины бедра, кружевные перчатки и сияющая тиара.
Вечеринку посетили продюсеры Александр Толмацкий и Петр Шекшеев, ви-джей Арчи (Артур Цветков) и другие звезные гости. Алиса Вокс представила им не только свои песни, но и авторское концертное шоу.
Фото и видео: пресс-служба