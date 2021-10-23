Ботфорты до бедра и тиара: Алиса Вокс в дерзком «королевском» образе презентовала альбом

Певица Алиса Вокс презентовала в Soho Rooms свою четвертую пластинку. Группировку Сергея Шнурова она покинула 5 лет назад, но свежий альбом решила назвать с явной отсылкой — «Алиса из Ленинграда». Тем не менее для презентации 34-летняя Вокс выбрала образ, никак не связывающий ее с периодом сотрудничества с Сергеем Шнуровым.

Певица появилась в драматичном наряде, состоящем из мини-шортов и черного жакета с глубоким декольте, декорированного золотистым кантом на швах. Дополнили образ ботфорты с высоким голенищем до середины бедра, кружевные перчатки и сияющая тиара.