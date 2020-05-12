Босая, небрежным с пучком на голове: 36-летняя певица Зара остается элегантной даже во время самоизоляции

«Жизнь, как пианино. С черными и белыми полосами, но живя, нельзя забывать, что черные клавиши тоже создают музыку. Как и эти дни на карантине, открыли для нас мир, который казался сначала таким непривычным. Непростой период для всего человечества. И все же необходимо всегда верить только в лучшее, рядом останутся самые близкие и дорогие люди. Ведь именно в тяжелые, сложные времена проявляются как лучшие, так и менее благородные качества человека», — написала певица.