Босая, беременная, абсолютно счастливая: 40-летнюю Любовь Толкалину поздравляют со скорым прибавлением в семье

«Да вы что Любочка????? Радость то какая!!!, Это же счастье !!!! Поздравляю от всего сердца!!!! Здоровья вам крепкого!! Господи хорошо то как!!!», «Поздравляю! Это прекрасная новость», «Неужели. Класс», «Любочка, очаровательный животик», «Супер», «Мы за вас рады», «Какая же прекрасная Любушка! Дай Бог Вам всего самого лучшего и доброго», «Здорово», «Беременные женщины, всегда прекрасны», «Обалдеть, поздравляем», «Какая радость у вас», «Дочка Красавица, желаю Вам Сына!!!!!!! Вы уникальной красоты Барышня! Здоровья, Любви Вам и Вашим родным», — поздравляют оптимистично настроенные поклонники звезды.

«Шутница», «А могла бы ещё родить», «Сколько поверили», «Наивный народ», «Это кино», «Думаю, это всего лишь новая роль», «Это хорошее утро, хоть и киношное», «В кино сниматься одни плюсы, утром беременная после съемки нет», — рассуждают скептики. Видео, которое опубликовала актриса в «сториз», скорее говорит в пользу этой версии.