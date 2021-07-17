Бородина жестко высказалась об изменниках на фоне развода: «Вы вместе с ними на этой помойке»

«Если увидел и влюбился, то уходи и строй новое. А сидеть на двух стульях только уроды могут. Ну, и вы вместе с ними на этой помойке», — продолжила звезда.

Слухи о неверности Курбана ходили на протяжении всего брака с ведущей. Бизнесмену и отцу двоих детей не раз приписывались романы на стороне, даже с известными личностями. Но сам Омаров любые обвинения отрицает, говоря о том, что никогда не давал поводов думать о себе в таком роде.

Напомним, что 38-летняя Ксения Бородина и 40-летний Курбан Омаров поженились в 2015 году. В браке у знаменитостей родилась дочь Тея. Около месяца назад телеведущая объявила о разводе с бизнесменом, но причину своего решения не озвучила.