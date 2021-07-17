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Бородина жестко высказалась об изменниках на фоне развода: «Вы вместе с ними на этой помойке»

Телеведущая не раз говорила о том, что не поддерживает неверность в браке.
Ксения Бородина

Бессменная ведущая шоу о любви «Дом-2» находится в стадии развода со вторым мужем. Одна из поклонниц Ксении, состоявшая в отношениях с несвободным мужчиной, обратилась к ней за советом.

Звезда категорично ответила девушке. «Девочки, если вы спите с женатыми, то у меня поддержки не ищите. Никогда я этих вещей не пойму. Все время говорят, что нужно винить мужика. С ними-то все понятно, но вы почему себя в мусор превращаете?» — прокомментировала Бородина.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Омаровых

Фото: @borodylia/Instagram

В жизни ведущей имели место быть предательства со стороны возлюбленного.

Ксения Бородина с мужем на отдыхе

«Если увидел и влюбился, то уходи и строй новое. А сидеть на двух стульях только уроды могут. Ну, и вы вместе с ними на этой помойке», — продолжила звезда.

Слухи о неверности Курбана ходили на протяжении всего брака с ведущей. Бизнесмену и отцу двоих детей не раз приписывались романы на стороне, даже с известными личностями. Но сам Омаров любые обвинения отрицает, говоря о том, что никогда не давал поводов думать о себе в таком роде.

Напомним, что 38-летняя Ксения Бородина и 40-летний Курбан Омаров поженились в 2015 году. В браке у знаменитостей родилась дочь Тея. Около месяца назад телеведущая объявила о разводе с бизнесменом, но причину своего решения не озвучила.

Фото и видео: Instagram

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