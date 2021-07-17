Бородина жестко высказалась об изменниках на фоне развода: «Вы вместе с ними на этой помойке»
Бессменная ведущая шоу о любви «Дом-2» находится в стадии развода со вторым мужем. Одна из поклонниц Ксении, состоявшая в отношениях с несвободным мужчиной, обратилась к ней за советом.
Звезда категорично ответила девушке. «Девочки, если вы спите с женатыми, то у меня поддержки не ищите. Никогда я этих вещей не пойму. Все время говорят, что нужно винить мужика. С ними-то все понятно, но вы почему себя в мусор превращаете?» — прокомментировала Бородина.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia/Instagram
В жизни ведущей имели место быть предательства со стороны возлюбленного.
«Если увидел и влюбился, то уходи и строй новое. А сидеть на двух стульях только уроды могут. Ну, и вы вместе с ними на этой помойке», — продолжила звезда.
Слухи о неверности Курбана ходили на протяжении всего брака с ведущей. Бизнесмену и отцу двоих детей не раз приписывались романы на стороне, даже с известными личностями. Но сам Омаров любые обвинения отрицает, говоря о том, что никогда не давал поводов думать о себе в таком роде.
Напомним, что 38-летняя Ксения Бородина и 40-летний Курбан Омаров поженились в 2015 году. В браке у знаменитостей родилась дочь Тея. Около месяца назад телеведущая объявила о разводе с бизнесменом, но причину своего решения не озвучила.
Фото и видео: Instagram
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