Бородина в Дубае, Летучая на Мальдивах: где знаменитости проведут майские праздники

Россия приостановила авиасообщение с Турцией, пожалуй, самой доступной для отдыха стране. И пока рядовые граждане массово сдавали путевки, российские знаменитости отправились расслабляться подальше — на берега океанов. Но нашлись и те, кто предпочел российские курорты.

Ксения Бородина с семьей улетела отдыхать в Дубай. Звезда «Дома-2» публикует в Instagram десятки фото и видео оттуда, дразня подписчиков, вынужденных остаться дома, горячим песком, и голубыми волнами Персидского залива.