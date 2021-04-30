Бородина в Дубае, Летучая на Мальдивах: где знаменитости проведут майские праздники
Фото: www.instagram.com/borodylia
Россия приостановила авиасообщение с Турцией, пожалуй, самой доступной для отдыха стране. И пока рядовые граждане массово сдавали путевки, российские знаменитости отправились расслабляться подальше — на берега океанов. Но нашлись и те, кто предпочел российские курорты.
Ксения Бородина с семьей улетела отдыхать в Дубай. Звезда «Дома-2» публикует в Instagram десятки фото и видео оттуда, дразня подписчиков, вынужденных остаться дома, горячим песком, и голубыми волнами Персидского залива.
Фото: www.instagram.com/borodylia
Виктория Боня и Елена Летучая прекрасно проводят время на Мальдивах. «Пришло время загорать и радовать вас красивыми фотками», — написала в Сети звезда «Дома-2».
Фото: www.instagram.com/victoriabonya/
Главный «ревизорро» страны Елена Летучая проводит на Мальдивах несколько месяцев в году. Там она живет на шикарных виллах.
Фото: www.instagram.com/elenapegas
Звезда «Реальных пацанов» и известная юмористка Марина Федункив вырвалась в Сочи на Черное море. По работе или отдохнуть, неизвестно. Но о своей поезде артистка в свойственной ей манере рассказала в блоге.
Актриса Наталья Медведева улетела в Абхазию в Гагры. «Я обожаю курорты не в сезон. Потом волшебство пропадет...», — написала она в Instagram.
Фото: www.instagram.com/natalymedvedeva
Анна Седокова и Екатерина Одинцова улетели в США. «Не могу пока поверить в реальность своего счастья! Я снова в Майами и я очень счастлива здесь! Как будто с детства здесь живу, мое место!», — поделилась эмоциями Екатерина.
У Анны Седоковой в Америке живет дочь Моника, с отцом Максимом Чернявским. Несколько раз в год экс-«ВИА Гра» перелетает океан, чтобы встретиться с ребенком.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов совместили приятное с полезным — съемки и отдых. Сейчас знаменитая пара находится в Махачкале.
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила подписчикам, что улетела туда, домой, из Москвы. «Опять аэропорт, опять самолет... Но в Крыму-то сейчас солнышко... Много интересных мероприятий и, конечно же, встреча с моими любимыми людьми!», — подписала она фото.
Фото: www.instagram.com/nv_poklonskaya
Самый рьяный защитник Байкала, и, как он сам себя называет, амбассадор Байкала Сергей Зверев находится на одном из местных курортов, о чем рассказал подписчикам. Известный стилист провел детство в окрестностях Байкала. Он с теплотой вспоминает времена, когда прогуливался п живописным местам с отцом. И теперь знаменитость близко принимает к сердцу все, что происходит с озером и природой вокруг, стараясь вместе с другими активистами сохранить Байкал и предотвратить экологическую ситуацию.
Фото: www.instagram.com/zverevsuperstar
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь в обход всех ограничений отдыхает с семьей в Турции.
Жена экс-хоккеиста Павла Буре Алина устроила «жаркую» фотосессию на палубе яхты на Мальдивах.
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева отдыхает в элитном санатории в Швейцарии, где несколько недель назад «лечил косточки» ее коллега Андрей Малахов.
Фото: www.instagram.com/ekaterinaandreeva_official
Ольга Бузова вместо теплого курорта укатила в родной Санкт-Петербург.
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Фото и видео: Instagram
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