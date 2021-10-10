Бородина в аутсайдерах, слезы Давы и явный лидер: чем запомнился выпуск «Ледникового периода»
Вторый выпуск шоу «Ледниковый период», как и первый, обошелся без исключения аутсайдеров. Покидать проект конкурсанты начнут со следующего выпуска, а пара «на выход» будет определяться по сумме баллов за 3 выступления.
Несмотря на то, что до определенния итогов остается неделя, наметились явные аустайдеры. По результатам как первого, так и второго выпуска на последних строках оказались Агата Муцениеце и Алекандр Энберт, а также Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Несмотря на то, что экс-супруге Павла Прилучного досталось открывать второй выход шоу, жюри снова поставили ей низкий балл, оставив на 12-й строке.
Фото: Первый канал
«По сравнению с первым разом, это небо и земля. Но все-таки, когда ты, Агата, ножками касалась льда, я боялась за каждый твой шаг, что сейчас ты упадешь или споткнешься», — оценила выступление актрисы Татьяна Тарасова.
Досталась критика и Ксении Бородиной. Жюри отметило эмоциональность выступления, однако в совокупности с низкими баллами за технику результат вышел удручающим — нижняя строчка турнирной таблицы по итогам двух шоу.
Фото: Первый канал
Несколько удалось улучшить результат Наталье Забияко и Никите Преснякову. Динамичное выступление позволило паре подняться с 10-й строки рейтинга на 8-ю.
Еще лучший результат показали Даня Милохин и Евгения Медведева. Прокатившись под меланхоличный трек от Билли Айлиш, блогер и чемпионка переместились с 8-й строки уже на 5-ю.
Фото: Первый канал
А вот четверка лидеров осталась неизменной, хотя обладатели четвертой позиции по итогам первого выпуска Татьяна Волосожар и Федор Федотов вытеснили с третьей строки Яну Хохлову и Гелу Месхи. Второе место осталось за Дарьей Мельниковой и Максимом Марининым, а первое — за Кириллом Зайцевым и Оксаной Домниной.
Фото: Первый канал
Страстное выступление лидеров первого выпуска жюри оценило высшим баллом. Пара получила дюжину!
Отдельную эмоциональность выпуску добавила речь Давида Манукяна. Приглашенный член жюри, говоря о конкурсантах, вспомнил о своей травме, из-за которой ему пришлось отказаться от проекта, и не справился с нахлынувшими чувствами. Блогера попыталась успокоить сидящая рядом Татьяна Тарасова, но Даве понадобилась пауза, чтобы собраться с мыслями.
Фото: Первый канал
«Хочу поблагодарить свою партнершу и извиниться перед ней, потому что подвел ее... Мне очень стыдно, я извиняюсь. Хочу сказать большое спасибо Илье — он выпустил меня, и я делал первые шаги на льду», — смог-таки закончить речь ведущий реалити «Дом-2».
Ждем следующего выпуска и первых выбывших участников!
Фото и видео: Первый канал