Бородина в аутсайдерах, слезы Давы и явный лидер: чем запомнился выпуск «Ледникового периода»

Вторый выпуск шоу «Ледниковый период», как и первый, обошелся без исключения аутсайдеров. Покидать проект конкурсанты начнут со следующего выпуска, а пара «на выход» будет определяться по сумме баллов за 3 выступления.

Несмотря на то, что до определенния итогов остается неделя, наметились явные аустайдеры. По результатам как первого, так и второго выпуска на последних строках оказались Агата Муцениеце и Алекандр Энберт, а также Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Несмотря на то, что экс-супруге Павла Прилучного досталось открывать второй выход шоу, жюри снова поставили ей низкий балл, оставив на 12-й строке.