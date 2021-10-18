Бородина резко раскритиковала слухи, что просила 1 млн рублей за пост о больном ребенке

Ксения Бородина снова стала жертвой хейтеров — на этот раз телеведущую обвинили в том, что за помощь больному ребенку она просит деньги. Сумма, по мнению неизвестного, оказалась немаленькой — 1 миллион рублей.

Ксения не смогла проигнорировать этот упрек и объяснила ситуацию со своей стороны.

«Пост про справедливость! Кто со мной тут давно, знает прекрасно про мое обостренное чувство справедливости и как меня разносит от злости, когда я ее чувствую всеми частями своего тела. Мне давно буква ю на хейт в лице бывших, бывших подруг, бывших участников и так далее, для меня это пыль, пусть получают остатки пиара, раз на другое не способны! Но! Есть вещи, которые я не пропущу! Это вопрос принципа! Когда вдруг мне в комментах, а потом и в Директ прилетает история, что я просила миллион, чтобы выставить сториз про малыша! Эти сволочи (а других слов у меня нет) не спасли ни одну жизнь и еще имеют наглость вещать то у себя в Инста, а кто на Ютуб-каналах наглую ложь и сплетни! Бездоказательно! Без каких-либо оснований! Вы со своими Ютуб-каналами и инста-блогами совсем крышу потеряли! Чего вы в жизни добились, кроме того, чтобы срать на публичных людей», — написала она.