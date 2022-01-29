Бородина купила новую роскошную квартиру на набережной Москвы: «Это была моя мечта»

Ксения опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео новой квартиры. Ведущая похвасталась, что много лет копила на новый дом и наконец осуществила свою мечту, став обладательницей еще одного объекта элитной недвижимости.

Подписчики Бородиной предположили, что звезда решила переехать из загородного дома обратно в столицу. На что Ксения ответила, что не сможет вернуться в город после жизни в деревне. «Я никуда не переезжаю. Зачем мне переезжать из любимого дома в двухкомнатную квартиру?! Это просто была моя мечта — квартира на набережной, — которую я осуществила год назад. Закрыла гештальт, как сейчас модно говорить», — написала ведущая.