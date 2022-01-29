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Бородина купила новую роскошную квартиру на набережной Москвы: «Это была моя мечта»

38-летняя ведущая «Дома-2» Ксения Бородина приобрела новую квартиру в престижном районе столицы. Из окон просторной двушки открывается панорамный вид на набережную реки Москвы. Звезда поделилась радостью от покупки со своими подписчиками и показала интерьер новых апартаментов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина

Фото: @borodylia/Instagram

Ксения опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео новой квартиры. Ведущая похвасталась, что много лет копила на новый дом и наконец осуществила свою мечту, став обладательницей еще одного объекта элитной недвижимости.

Подписчики Бородиной предположили, что звезда решила переехать из загородного дома обратно в столицу. На что Ксения ответила, что не сможет вернуться в город после жизни в деревне. «Я никуда не переезжаю. Зачем мне переезжать из любимого дома в двухкомнатную квартиру?! Это просто была моя мечта — квартира на набережной, — которую я осуществила год назад. Закрыла гештальт, как сейчас модно говорить», — написала ведущая.

Ксения Бородина показала новую квартиру

Ксения показала роскошный вид, который открывается из окон ее новой спальни.

«Вид — мечта», — прокомментировала кадры Бородина.

Ксения Бородина показала роскошный вид из новой квартиры

Ведущая рассказала, что в ее новый дом нужно еще много чего докупить, но большая часть ремонта уже позади.

Бородина довольна интерьером в квартире, большой стильной кухней и нежными оттенками бежевого, в которых выполнен дизайн.

Кухня в новой квартире Ксении Бородиной

Знаменитость также отметила, что для нее в приоритете всегда была именно покупка недвижимости. Ксения много лет откладывала гонорары сначала на дом, а теперь на квартиры. «У меня, кстати, всегда в приоритете было жилье, а не тачка! Вот у нас любят купить крутую тачилу, а жить в съемной квартире, а я ездила на «Хонде-Аккорд» и копила 10 лет назад на квартиры и дом».

Фото и видео: Instagram

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