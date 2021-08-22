Бородина опубликовала дерзкое фото, которое приберегла для развода

«У нас в обществе как будто не прилично считается кайфовать от самой себя, наслаждаться тем, как ты выглядишь, позволить себе то, что позволить не могла, а может в этом и беда?!... Не бойтесь своих проявлений, не слушайте тех, кто навязывает вам, что развод — это стыдно для женщины, она должна замкнуться, страдать и не знать, как глаза поднять! Конечно же нет!... Но это не значит, что ты в поиске, это значит, что ты любить себя начала так, как никогда не любила, значит, что ты начинаешь себя узнавать с другой стороны, что ты познаёшь, что такое свобода. В этой свободе есть границы, но уже выстроенные тобой. Ты каждый день решаешь, как тебе теперь лучше... Свобода — это не стыдно!» — высказалась Ксения Бородина под снимком.

Развод Бородиной и Омарова состоялся после 6 лет брака и рождения дочери Теоны. Ддя телеведущей этот брак стал вторым, ранее Бородина состояла замужем за бизнесменом Юрием Будаговым. От него у Ксении Бородиной также есть дочь.