passion.ru

Бородина опубликовала дерзкое фото, которое приберегла для развода

Телеведущая призналась, что не позволяла себе размещать подобные снимки, пока была замужем за Курбаном Омаровым. По ее мнению, это было неприлично. Однако после расставания с супругом взгляды Ксении Бородиной изменились. звезда соцсетей высказалась по поводу причин, побуждающих разведенных женщин сниматься в откровенных фотосессиях. И сама предстала в кадре в вязаном топе без белья или майки под ним.
Бородина опубликовала дерзкое фото, которое приберегла для развода

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина удивила подписчиков, разместив снимок, на котором она запечатлелась в образе дерзкой рокерши. 38-летняя звезда соцсетей призналась, что приберегла этот кадр для развода, так как ранее считала неприличным выкладывать подобный контент.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Телеведущая Ксения Бородина

Фото: Instagram

В кадре Бородина позирует фотографу в вязаном топе без белья под ним, коротких джинсовых шортах и латексных ботфортах.

Телеведущая высказалась и о причинах, побудивших ее разместить фото. Ксения Бородина отметила, что сделала это вовсе не для того, чтобы продемонстрировать, что она находится «в активном поиске».

Ксения Бородина.

Ксения Бородина.

Фото: @borodylia/Instagram

«У нас в обществе как будто не прилично считается кайфовать от самой себя, наслаждаться тем, как ты выглядишь, позволить себе то, что позволить не могла, а может в этом и беда?!... Не бойтесь своих проявлений, не слушайте тех, кто навязывает вам, что развод — это стыдно для женщины, она должна замкнуться, страдать и не знать, как глаза поднять! Конечно же нет!... Но это не значит, что ты в поиске, это значит, что ты любить себя начала так, как никогда не любила, значит, что ты начинаешь себя узнавать с другой стороны, что ты познаёшь, что такое свобода. В этой свободе есть границы, но уже выстроенные тобой. Ты каждый день решаешь, как тебе теперь лучше... Свобода — это не стыдно!» — высказалась Ксения Бородина под снимком.

Развод Бородиной и Омарова состоялся после 6 лет брака и рождения дочери Теоны. Ддя телеведущей этот брак стал вторым, ранее Бородина состояла замужем за бизнесменом Юрием Будаговым. От него у Ксении Бородиной также есть дочь.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram