Бородина опубликовала дерзкое фото, которое приберегла для развода
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина удивила подписчиков, разместив снимок, на котором она запечатлелась в образе дерзкой рокерши. 38-летняя звезда соцсетей призналась, что приберегла этот кадр для развода, так как ранее считала неприличным выкладывать подобный контент.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В кадре Бородина позирует фотографу в вязаном топе без белья под ним, коротких джинсовых шортах и латексных ботфортах.
Телеведущая высказалась и о причинах, побудивших ее разместить фото. Ксения Бородина отметила, что сделала это вовсе не для того, чтобы продемонстрировать, что она находится «в активном поиске».
Фото: @borodylia/Instagram
«У нас в обществе как будто не прилично считается кайфовать от самой себя, наслаждаться тем, как ты выглядишь, позволить себе то, что позволить не могла, а может в этом и беда?!... Не бойтесь своих проявлений, не слушайте тех, кто навязывает вам, что развод — это стыдно для женщины, она должна замкнуться, страдать и не знать, как глаза поднять! Конечно же нет!... Но это не значит, что ты в поиске, это значит, что ты любить себя начала так, как никогда не любила, значит, что ты начинаешь себя узнавать с другой стороны, что ты познаёшь, что такое свобода. В этой свободе есть границы, но уже выстроенные тобой. Ты каждый день решаешь, как тебе теперь лучше... Свобода — это не стыдно!» — высказалась Ксения Бородина под снимком.
Развод Бородиной и Омарова состоялся после 6 лет брака и рождения дочери Теоны. Ддя телеведущей этот брак стал вторым, ранее Бородина состояла замужем за бизнесменом Юрием Будаговым. От него у Ксении Бородиной также есть дочь.
Фото и видео: Instagram
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