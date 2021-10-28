Бориса Щербакова снова госпитализировали — на этот раз с пневмонией

О госпитализации Щербакова сообщает Telegram-канал Mash. Ситуация осложняется тем, что у актера имеются проблемы с сердцем и другие сопутствующие заболевания. Только в августе Борис перенес двустороннее воспаление легких.

«Все хорошо. Ему 71 год, он может поболеть. В 71 год нельзя быть здоровым. Он жив и будет жить», — прокомментировала ситуацию супруга артиста Татьяна Бронзова «Пятому каналу».

Жена Щербакова отметила, что врачи делают все возможное, чтобы он скорее шел на поправку. Через несколько дней актер уже сможет вернуться к работе, уверена Татьяна. «Он будет здоров. Ему уже хорошо. Прокапают. Витамины дадут. Ослабленный организм. Возраст. Осень. Какие-то простуды».