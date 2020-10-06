Народного артиста России, актера и бывшего ведущего программы «Доброе утро» Бориса Гребенщикова госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Врачи диагностировали ему бронхит и заболевание легких. При поступлении у артиста отмечается сильная одышка, кашель.

О том, есть ли у мужчины коронавирус, пока не уточняется. Стоит отметить, что актер находится в группе риска возможных осложнений по возрасту и состоянию здоровья – в 2015 году он был госпитализирован с сердечной недостаточностью, а сегодня ему поставили диагноз «бронхит».

Щербаков известен такими проектами, как «Сыщики», «Марш Турецкого», «Убойная сила», фильмы «Гостья из будущего», «Волшебник Изумрудного города», «Хочу в тюрьму».

Ранее с коронавирусом были госпитализированы музыкант Юрий Башмет, актер Юрий Назаров и режиссер Сергей Пускепалис.