Бориса Гребенщикова госпитализировали в Москве
Фото: www.instagram.com/sherbakov_boris/
Народного артиста России, актера и бывшего ведущего программы «Доброе утро» Бориса Гребенщикова госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Врачи диагностировали ему бронхит и заболевание легких. При поступлении у артиста отмечается сильная одышка, кашель.
О том, есть ли у мужчины коронавирус, пока не уточняется. Стоит отметить, что актер находится в группе риска возможных осложнений по возрасту и состоянию здоровья – в 2015 году он был госпитализирован с сердечной недостаточностью, а сегодня ему поставили диагноз «бронхит».
Щербаков известен такими проектами, как «Сыщики», «Марш Турецкого», «Убойная сила», фильмы «Гостья из будущего», «Волшебник Изумрудного города», «Хочу в тюрьму».
Ранее с коронавирусом были госпитализированы музыкант Юрий Башмет, актер Юрий Назаров и режиссер Сергей Пускепалис.
Фото и видео: Instagram Бориса Щербакова
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