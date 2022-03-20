Борис Моисеев лишился имущества: директор артиста завладел его элитной недвижимостью

Оказалось, что директор Моисеева Сергей Горох с 2020 года владеет апартаментами артиста в центре Москвы, согласно выписке ЕГРН. Также корреспонденты программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ выяснили, что охрана давно не видела в доме Бориса, в то время как Сергей появляется там регулярно.

«У Бориса были картины, сувениры, антиквариат. Но как я слышал, Горох все это распродал. Дома у Бориса уже ничего нет», — рассказал брат артиста.

Маркс уверен, что и проблемы его брата со здоровьем совсем не случайны. «Как это так, человек перенес инсульт: надо было исключить курево, алкоголь. А он - раз! - и получает второй инсульт. Потихонечку его отправляют на тот свет», — отметил брат Моисеева.

Сам же Сергей Горох обвинения в свою сторону отрицает. Директор артиста считает, что Борис в порядке и почему он не хочет общаться с братом его личное дело.

«Он нормально себя чувствует, все прекрасно. На день рождения получил множество подарков и поздравлений. Мне никто не звонил, у меня нет ни одного неотвеченного вызова. Борис всегда доступен, у него телефон всегда работает. А уж на кого он не снимает трубку, это его личное дело», — сказал Сергей.

Фото: Global Look Press